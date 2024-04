Expo École-O : par et pour les jeunes

Le 19 avril, l’école secondaire Serge-Bouchard a été l’hôte d’une initiative novatrice qui a attiré l’attention de nombreux jeunes, toujours plus soucieux de l’environnement dans la région. Il s’agit de la première édition de l’Expo École-O, une manifestation conçue par une poignée de jeunes de membres du comité environnemental de l’école.

Cette initiative trouve son origine dans l’engagement des jeunes, nourris par leur participation au Salon du Consom’acteur, organisé au Cégep de Baie-Comeau au cours des deux dernières années.

Forts de cette expérience, ils ont formulé le désir de mieux connaître les initiatives environnementales locales et de les partager avec leurs pairs.

Huit exposants ont répondu à l’invitation des jeunes. Parmi eux, des acteurs majeurs comme la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, le ministère de l’Environnement, le Comité ZIP, Transition Manicouagan, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, l’Association forestière Côte-Nord, la Coopérative Gaïa et la Ville de Baie-Comeau.

Cette diversité d’organismes a offert aux jeunes une vue d’ensemble des enjeux environnementaux et des actions concrètes en cours dans la région.

Pour favoriser les échanges et les découvertes, un rallye a été organisé invitant les élèves à interagir avec chaque exposant.

L’Expo École-O a ainsi offert aux jeunes de la Manicouagan une occasion unique de découvrir les initiatives locales en faveur de l’environnement. Photo Charlotte Vuillemin

Des enseignants engagés avec leurs élèves

Maude Paquet, enseignante en univers social, explique que « c’est une initiative des jeunes du comité environnemental qui voulaient vraiment savoir ce qui se faisait en matière d’environnement dans la région. Ils ne sont pas très informés des initiatives locales, donc ils ont voulu présenter aux autres jeunes ce qui se passait dans la Manicouagan ».

L’objectif était également de répondre aux préoccupations grandissantes des jeunes quant à l’avenir de la planète.

« Il y a des gestes concrets qui peuvent aider l’environnement. On s’est rendu compte qu’à l’école, beaucoup sont anxieux pour l’environnement. On a fait passer un sondage dans les classes et 60 % des jeunes environ sont anxieux face à l’environnement. Donc c’est vraiment pour leur apporter des choses concrètes qu’ils peuvent faire », souligne Maude Paquet.

Julie Bourgeois, technicienne en travaux pratiques, précise que « les jeunes ont choisi les exposants et les entreprises qu’ils voulaient voir. Ensuite, par eux-mêmes, ils ont contacté les entreprises et organismes pour leur demander s’ils étaient intéressés à venir et ceux qui ont dit oui sont venus ».

Pour Jacynthe Bélanger, enseignante en adaptation scolaire, cet événement dépasse la simple sensibilisation à l’environnement.

« Souvent les jeunes de l’école pensent que le comité environnemental s’occupe juste de ramasser des déchets ou de sensibiliser à comment trier les déchets alors que c’est beaucoup plus que ça. Les entreprises qui sont là aujourd’hui nous le montrent », partage-t-elle.

« Le but est vraiment de leur montrer qu’il y a plusieurs possibilités d’emplois qui sont reliées à l’environnement et dans plusieurs secteurs. Ça leur montre vraiment toutes les possibilités », ajoute Mme Bélanger.

L’Expo École-O a ainsi offert aux jeunes de la Manicouagan une occasion unique de découvrir les initiatives locales en faveur de l’environnement et les opportunités professionnelles dans ce domaine en plein essor. Une première édition prometteuse qui pourrait bien devenir un rendez-vous dans le calendrier du comité environnemental.