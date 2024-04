Une somme record pour le souper-bénéfice du Parc nature de Pointe-aux-Outardes 

L’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau a accueilli samedi les participants de la 24e édition du souper-bénéfice du Parc nature de Pointe-aux-Outardes, un événement crucial pour la préservation de la biodiversité régionale qui a amassé une somme record de 43 582 $ cette année.

Organisée avec dévouement et passion, cette activité vise à recueillir des fonds essentiels pour soutenir les efforts continus de conservation des écosystèmes et de la biodiversité du parc.

Sous la présidence d’honneur de Carl Beaulieu, une figure bien connue et respectée dans la région, le souper-bénéfice n’a pas démérité, une soirée mémorable où gastronomie et engagement environnemental se sont rejoints.

Propriétaire du Bistro La Marée Haute et impliqué dans diverses initiatives locales depuis plus de deux décennies, M. Beaulieu incarne l’esprit de solidarité et d’engagement qui anime cette communauté.

« C’est la 24e édition cette année. On fait ça pour recueillir des fonds pour nous aider à jouer notre mission, notre mission de préservation et conservation des écosystèmes et de la biodiversité », déclare Denis Cardinal, directeur général du Parc nature.

« C’est apprécié de voir que les gens année après année nous aident dans nos efforts de préservation et de conservation des écosystèmes et de la biodiversité qui ne seraient pas possibles sans le généreux soutien de nos participants et partenaires », poursuit-il.

Le souper-bénéfice représente la principale source de financement de l’organisation, permettant de financer divers projets de développement, de réparation et d’initiatives de préservation. En tant qu’organisme à but non lucratif, le parc dépend largement de la générosité de la communauté et des entreprises locales pour poursuivre ses efforts.

« Pour une organisation comme nous autres, s’autofinancer à 100 % c’est vraiment compliqué, mais avec l’aide des gens et des entreprises, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes, et on le fait pour la région », souligne M. Cardinal.

« Le parc est devenu un incontournable au niveau touristique. On amène des retombées économiques importantes dans la région », ajoute le directeur.

L’édition de cette année a dépassé les attentes en matière de collecte de fonds. Chaque dollar recueilli contribuera directement à la préservation des espèces et des habitats de la région, garantissant ainsi un avenir durable pour les générations à venir.

Pour les partenaires souhaitant contribuer à soutenir le Parc nature et ses défis tout au long de l’année, le parrainage d’oiseaux est également une source de sociofinancement pour l’organisme.