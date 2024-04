Les Eagles répliquent au Drakkar

La série de demi-finale opposant le Drakkar aux Eagles du Cap-Breton se transportait à Sydney pour deux parties. Après avoir subi deux revers à Baie-Comeau, les Eagles sont parvenus à retrouver leurs repères à domicile, triomphant par la marque de 2-1 en temps réglementaire. Les deux équipes devront donc à tout le moins disputer une cinquième rencontre jeudi, à Baie-Comeau.

Alors que le bruit ambiant au Centre Henry-Leonard durant les deux premiers matchs de la série a essuyé un lot de critiques, les amateurs de hockey du Cap-Breton avaient à leur tour l’intention de faire du Centre 200, surnommé le nid, un lieu intimidant pour les nord-côtiers. Assistant à un premier match de demi-finale à domicile en 17 ans, près de 5000 personnes ont franchi les portes de l’amphithéâtre pour encourager leurs favoris. L’entraîneur-chef Louis Robitaille, puis Tomas Lavoie et Cam Squires ont salué l’appui des partisans au point de presse d’après match.

Avec un septième joueur bruyant et tout en leur faveur, les joueurs des Eagles paraissaient complètement revigorés. Bien que les tirs cadraient étaient à égalité, puis à l’avantage du Drakkar après 40 minutes de jeu, ce sont sans contredit les locaux qui ont imposé le tempo durant la majorité de la rencontre. Que ce soit au chapitre du temps de possession ou des présences en zone adverse, ces derniers avaient largement l’avantage. Élément certainement à ne pas négliger, le Drakkar a été pour une rare fois dominé au cercle des mises au jeu par l’adversaire.

Constamment, l’échec avant néo-écossais confinait le Drakkar chez lui, empêchant presque toute attaque subséquente. Les sorties de zone baie-comoises étaient souvent laborieuses et imprécises et à de nombreuses occasions, les joueurs des Eagles patrouillant la ligne bleue parvenaient à garder l’attaque en vie. Pour preuve, Baie-Comeau a accumulé un bon lot de dégagements refusés, ce qui est plutôt inhabituel.

Au sujet de toutes ces phases de jeu, les deux entraîneurs ont tenu des discours complètement opposés. Si Robitaille a souligné l’engagement de sa troupe, Jean-François Grégoire a de son côté insisté sur le manque qu’il y a eu à cet égard chez les baie-comois. L’entraîneur-chef de l’année dans la LHJMQ s’attend donc à plus de compétitivité pour le match de demain, dans lequel le Drakkar devra répondre à la dose d’adversité que lui ont proposée les Eagles. Aux dires de Jules Boilard, l’unique marqueur nord-côtier, on se devra d’avoir une mémoire courte et de revenir aux bonnes vieilles habitudes de travail.

Sommaire de la rencontre

Quelques instants après un premier jeu de puissance à oublier pour le Drakkar en début de deuxième période, Cam Squires procurait les devants aux Eagles. La remise par la bande d’Anthony Lavoie passe entre trois joueurs du Drakkar en zone défensive et aboutie sur la palette de Squires, qui avait ainsi une autoroute devant lui jusqu’au filet.

En début de troisième période, le Drakkar ne peut profiter de quelques chances de marquer, notamment lorsque le bâton de Louis-Charles Plourde est passé dans le vide, alors qu’il avait une cage complètement ouverte devant lui. Quelques instants plus tard, Cam Squires ajoutait un deuxième but à sa fiche et à son équipe. Sur la séquence, Jacob Newcombe est parvenu à gagner son duel à un contre un derrière le filet avant de remettre dans l’enclave à Squires qui, malgré la présence de deux chandails blancs, est parvenu à marquer sur son propre retour de lancer.

La troupe de Jean-François Grégoire réussit à marquer un but crucial peu avant la mi-troisième. Plourde parvient à racheter sa malchance antérieure, remportant sa bataille en fond de territoire avant de remettre à la ligne bleue. Le long tir de Zachary Lessard atteint le filet, puis Jules Boilard complète la manoeuvre, après avoir échappé à la couverture du défenseur.

Le pointage demeurant tel jusqu’aux derniers instants de la rencontre, le Drakkar retire son gardien au profit d’un sixième patineur et attaque sans relâche durant toute la dernière minute de jeu. Grâce aux arrêts de Nicolas Ruccia et aux interventions plusieurs joueurs pour bloquer des rondelles, les Eagles parviennent à sceller l’issue de la rencontre. Avec quelques secondes à jouer, Antoine Roy s’est d’ailleurs douloureusement sacrifié, recevant un tir en plein visage. Après la rencontre, Louis Robitaille a confirmé que l’attaquant avait subi une profonde coupure au visage, perdant quelques dents au passage.

Gravel au sommet de son art

Dès les premières minutes de la rencontre, le vétéran gardien du Drakkar avait déjà dû se signaler à plusieurs reprises pour empêcher son équipe de se retrouver rapidement en arrière au score. Malgré que les statistiques ne le favorisent pas par rapport à son opposant aujourd’hui, il a tenu le fort de belle façon jusqu’à la toute fin.

Si son entraîneur avait précédemment mentionné que personne ne paniquait dans le camp du Drakkar, Gravel l’a exprimé avec éloquence. « On a perdu 2-1; c’est le hockey. On est tous capables d’en donner plus. » Lorsque questionné sur la possibilité de voir le momentum basculer du côté des Eagles, la réponse du cerbère a été sans équivoque. « C’est nous qui a le momentum. », a-t-il dit avec aplomb.

Les deux équipes disputeront le match #4 de cette série demain soir.