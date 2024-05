Côte-Nord : c’est un départ pour le championnat national autochtone de hockey 2024

C’est aujourd’hui que quatre Nord-Côtières et Nord-Côtier s’envolaient pour Les Grandes Prairies en Alberta afin de participer au plus grand tournoi de hockey autochtone junior du pays.

Le Championnat qui souffle ses 23 chandelles cette année permet aux jeunes de 13 à 17 issues des Premières Nations et des Inuits du Canada de représenter fièrement leur communauté sur la glace.

La Côte-Nord pourra compter sur Ély Rock et Evlyne Deschênes qui représenteront les communautés de Pessamit et d’Essipit dans l’équipe féminine. Jeremy Picard et Jaden Rock-Michel représenteront pour leur part, Pessamit et Uashat-mak Mani-Utenam.

L’évènement se tiendra du 5 au 11 mai.