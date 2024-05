Innu Nikamu | Aqua, Flo Rida et Claude Dubois débarquent à Mani-utenam

Après les « annonces » de Bryan Adams et Samantha Fox, l’équipe du Festival Innu Nikamu continue de verser dans la nostalgie pour sa 40e édition à venir du 30 juillet au 4 août. Qui se souvient de Barbie Girl? De Low? Aqua, Flo Rida ainsi que Claude Dubois figurent parmi les autres têtes d’affiche dévoilées mercredi par l’organisation.

Entre la Suède et le Royaume-Uni

Aqua, le groupe danois derrière le succès Barbie Girl. Image : Facebook Aqua

Ceux et celles qui ont foulé les planches de la Volksbrauhauss et du Clandestin à Sept-Îles à la fin des années 90 se sont certainement déhancher sur les hits d’Aqua, particulièrement Barbie Girl.

À la lecture du calendrier de sa tournée, le groupe danois sera à Innu Nikamu entre un festival en Suède et un au Royaume-Uni.

Un bon sentiment

L’homme derrière le succès planétaire Low, Flo Rida. Photo : Facebook Flo Rida

Pas besoin de vous rendre au Festivoix de Trois-Rivières au début juillet pour un Good feeling avec Flo Rida. Le rappeur et chanteur américain, de son vrai nom Tramar Lacel Dillard, sera à Innu Nikamu.

Il n’a certes plus besoin de présentation. Il compte plus d’une collaboration avec David Guetta. On le connait aussi pour son hit planétaire de 2008, Low, mais aussi, entre autres, pour Club Can’t Handle Me.

Un grand du Québec

Un artiste du Québec qui n’a plus besoin de présentation. Photo : www.claudedubois.ca

Près de 60 ans de carrière. Une trentaine d’albums à son actif. Des succès tels Le Blues du businessman, J’aurais voulu être un artiste, Si Dieux existe et on pourrait en nommer bien d’autres. On parle ici de Claude Dubois. Il s’agit de l’artiste québécois avec la plus longue feuille de route dévoilé par l’organisation d’Innu Nikamu.

Une femme comme toi

Celui qui s’est particulièrement fait connaître grâce à Femme Like U, K.Maro. Photo : Aabid Youssef

Cyril Kamar sillonnera le Québec cet été avec notamment un arrêt à Mani-utenam. Il célèbrera les vingt ans de son album La Good Life. On parle ici de K.Maro, propulsé aux avant-plans par son succès Femme Like U.

Le Libanais d’origine, Montréalais d’adoption, est reconnu par ses pairs de l’industrie européenne comme un des 30 meilleurs producteurs de moins de 30 ans de sa génération.

L’été de 2024

Bryan Adams viendra rocker la scène d’Innu Nikamu le 4 août. Photo : www.bryanadams.com

Ce n’est plus un secret depuis le début décembre. Le rockeur canadien Bryan Adams avait lui-même dévoilé au Journal de Montréal son calendrier de spectacles dans la belle province pour l’été 2024. Et il y avait une date pour Mani-utemam.

Summer of ‘69, Heaven, Run to You, … des succès de Bryan Adams qui pourraient être entendus sur le site culturel de Mani-utenam le soir du 4 août.

Touche-moi

Elle est déjà venue dans la région, et elle y reviendra le 2 août, l’illustre Samantha Fox. Photo : www.samfox.com

Comme Bryan Adams, Samantha Fox avait aussi “scoopé” l’organisation d’Innu Nikamu. Elle avait dévoilé son calendrier d’événements sur son compte Facebook en février.

Celle qui a vendu plus de 35 millions de disques en trois albums, et bien connu pour Touch me, sera sur la scène à Mani-utenam le 2 août. La chanteuse britannique n’en sera pas à un premier spectacle dans la région. Elle s’était produite à Sept-Îles, à l’aréna, le 6 juillet 2006.

La raison d’être

Elisapie figure dans la longue d’artistes autochtones et des Premières Nations qui fouleront la scène à Innu Nikamu. Photo : Leeor Wild

Au-delà de tous ces artistes internationaux, le Festival Innu Nikamu c’est pour mettre en lumière le talent des Autochtones, des Premières Nations. Ils seront encore très nombreux à être de la fête. On retrouve notamment Elisapie, Scott-Pien Picard, Shauit, Ninan, Ivan Flamand Boivin, Bryan André, sans oublier Kashkun, Eshkan et les Frères Grégoire, qui se réuniront tous dans le cadre d’un gigantesque spectacle, le Show des Titans de Niaukat, et les Légendes d’Innu Nikamu avec Rod Pilot, Jean-Paul Bellefleur, Bozo St-Onge et Lito Fontaine.

Pour plus de détails sur la 40e édition : https://innunikamu.ca/