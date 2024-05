Souper du maire : pas d’annonce, mais beaucoup d’espoir

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a renoué le 8 mai avec son traditionnel souper du maire, organisé depuis 70 ans. Pour une première fois, le maire de Baie-Comeau Michel Desbiens s’est adressé aux entrepreneurs en présentant la vision d’avenir de la ville du point de vue des affaires et de l’économie.

La plus vieille activité organisée par la CIMM, comme l’a rappelé le coprésident Jean-François Gauthier, n’a pas fait place aux annonces, mais a permis de faire un suivi des dossiers municipaux importants.

En premier lieu, l’attribution des mégawatts pour le deuxième bloc sera annoncée de façon imminente. Le maire n’en peut plus d’attendre ce qu’il espère « de bonnes nouvelles » pour Baie-Comeau.

« Ça sent bon, mais je ne veux pas être trop optimiste non plus parce qu’on a souvent été déçu », confie-t-il à la centaine de personnes présentes dans la salle de l’hôtel Le Manoir.

Selon lui, le message que Baie-Comeau a besoin d’un projet de plusieurs millions a été entendu à l’Assemblée nationale. « On a multiplié les rencontres depuis un an avec le gouvernement du Québec. À trois reprises, j’ai rencontré le ministre de l’Économie pour lui faire comprendre qu’on avait besoin d’un projet à Baie-Comeau », a dévoilé M. Desbiens.

L’élu et le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, ont également rencontré le premier ministre François Legault pour pousser leur demande encore plus loin. « Un bon échange d’une trentaine de minutes. Il a très bien compris le message aussi », commente la vedette de la soirée.

Michel Desbiens a aussi souligné la concertation dans ce dossier. Plusieurs partenaires, dont ID Manicouagan, la MRC et la SADC, se sont arrimés pour « tirer dans le même sens ». « Ç’a porté fruit, le message a été entendu », croit-il.

Principaux enjeux

Durant son discours, le maire de Baie-Comeau a abordé les principaux enjeux qui touchent sa ville. Taux de taxation, accès au logement, accès à un service de garde, état des infrastructures, pénurie de main-d’œuvre et recul démographique en font partie.

Pour le manque de logements, il s’est fait rassurant. « Présentement, on a une dizaine de promoteurs avec qui on discute pour faire des logements. On parle de 875 portes. Il y a des choses qui avancent. Je ne peux rien vous annoncer ce soir, mais on pense que dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont commencer », a divulgué M. Desbiens.

Au niveau de la création de places en service de garde, le maire a fait savoir qu’un terrain avait été octroyé à cette fin entre les deux secteurs. Toutefois, le projet n’est pas mis en branle.

« Le terrain est donné pour la construction d’une nouvelle garderie. Ce n’est pas commencé présentement. On pense que ça va se faire un jour, mais ça prend quelqu’un pour mettre un service de garde. On travaille de concert avec le Regroupement des CPE de la Côte-Nord pour trouver des façons », a-t-il lancé.

Pour ce qui est de la taxation, un dossier qui tient à cœur au premier magistrat depuis sa campagne électorale, un remue-méninges a été effectué avec les employés municipaux. Une initiative qui a très bien fonctionné, selon l’élu.

« On a eu plus de 80 idées. À ce moment-ci, la direction générale est en train de regarder tout ça avec les équipes. On va avoir une présentation le 21 mai. Il y a des actions qu’on peut prendre immédiatement, on va les faire. On va pouvoir améliorer les services et c’est au début », a-t-il affirmé sans cacher sa joie.

Finalement, la revitalisation du centre-ville Mingan est toujours dans les cartons de l’instance municipale qui attend le rapport de Rues principales à la fin mai. Par la suite, des décisions seront prises pour cibler des actions à entreprendre afin de faire avancer les travaux dans le centre-ville en 2025.

Pour bien conclure sa conférence, celui qui se considère comme un « politicien hors de l’ordinaire » y est allé d’une prédiction en ce qui concerne le Drakkar de Baie-Comeau, en finale pour le Trophée Gilles-Courteau. « Je dis le Drakkar en 6 », a-t-il lancé dans les airs, répondant à une question d’un entrepreneur.