La facture devrait encore grimper pour la caserne du secteur Marquette 

Le réaménagement de la caserne de pompiers sur l’avenue Roméo-Vézina à Baie-Comeau s’avère laborieux. En plus du travail de mise à niveau du sol qui demande plus de travail, un couloir de décontamination vient s’ajouter au projet.

Tout d’abord, une somme supplémentaire de 48 000 $ est nécessaire pour la mise au niveau du sol de la future caserne.

« Le plancher n’était pas niveau. Dans le cas d’une entreprise comme celle qu’on veut y établir, une caserne de pompiers, c’est important lorsqu’on lave les camions que l’eau ne se ramasse pas vers les murs extérieurs pour créer de la corrosion. C’est aussi dangereux pour les équipements », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau.

« On est toujours dans le même contrat […] avec Construction Gérard Murray », précise-t-il

Décontamination

L’aménagement d’une installation de décontamination sera aussi nécessaire pour répondre aux normes permettant de diminuer au minimum les risques de contacter une maladie professionnelle reliée à la lutte contre des incendies.

« C’est quelque chose qui nous est demandé par nos pompiers, dans le cadre d’une révision des règles applicables en santé et sécurité au travail », indique M. Corriveau.

Ce couloir de décontamination sera adapté « pour que les pompiers puissent, une fois revenus d’un feu, se changer, mettre les équipements contaminés à un endroit précis où ils seront décontaminés avant de passer aux douches », fait savoir le directeur général.

Il s’agit de nouvelles normes. « Ce n’était pas prévu au départ. Cela aussi devrait générer des coûts supplémentaires », ajoute ce dernier.

Seule la caserne de Marquette aura cet aménagement. Les pompiers de la caserne de l’autre secteur devront passer par Marquette afin de suivre la procédure de décontamination.

La Ville va de l’avant avec la réalisation des plans et devis pour ces travaux et espère lancer l’appel d’offres le plus tôt possible.

D’ici la fin de l’année

Le maire Michel Desbiens assure que la caserne du secteur Marquette devrait être terminée et fonctionnelle d’ici le 31 décembre.

Il se peut toutefois que les travaux du couloir de décontamination se réalisent en 2025. Les pompiers pourront quand même utiliser la caserne, même s’il reste cette partie du projet à conclure.