Alloprof bonifie son offre de services pendant la période d’examens

Alors que s’entame la période d’examens, Alloprof bonifie son offre de services pour être en mesure de répondre aux besoins des jeunes du Québec, tant au primaire qu’au secondaire.

Les épreuves ministérielles se déroulant du 7 mai au 20 juin au Québec, l’organisme de soutien scolaire gratuit pour les élèves, les enseignants et les parents, Alloprof, a bonifié de 10 % le nombre d’enseignants disponibles par soir. Ainsi, c’est de 33 à 38 enseignants qui sont maintenant joignables par clavardage, par téléphone ou par sms, les jours, les dimanches après-midi et les soirs de semaine tout au long de la période d’examens.

C’est en français que les besoins semblaient les plus criants, selon les données recueillies sur le site internet de l’organisme. Pendant la période des examens de fin d’année en 2023, les matières les plus consultées étaient les mathématiques, le français, les sciences et l’histoire.

Des changements ont également été apportés sur le site internet, explique Pascal Bonaldo, gestionnaire des services aux élèves et porte-parole d’Alloprof: «On a bonifié notre offre à travers tous nos produits. Autant à travers nos contenus, que ce soient nos fiches notionnelles, nos exercices, nos vidéos, (ou) nos MiniRécups».

Alloprof aide 550 000 élèves annuellement, ce qui correspond à 60 millions d’accompagnements par année.

En plus des élèves, les enseignants et les parents peuvent se tourner vers Alloprof. L’organisme offre de l’aide pour la préparation de cours et la révision des examens, ou pour mieux accompagner les enfants dans une période plus stressante.

L’organisme propose plusieurs trucs et outils imprimables pour faciliter la période d’études. On y retrouve entre autres des explications pour se créer de bonnes feuilles de notes, des astuces pour gérer son stress et stimuler sa mémoire à l’aide d’une carte mentale, ou encore des conseils pour faciliter sa concentration.

L’effet de la pandémie ne s’essouffle pas

Durant la pandémie, Alloprof a constaté une hausse de l’achalandage de son site internet. Selon Pascal Bonaldo, une habitude a été prise chez les jeunes.

«On est heureux de constater que l’espèce de gain de popularité qu’ on a eu à ce moment-là a perduré», a-t-il affirmé.

Le gestionnaire des services aux élèves n’a pas constaté un changement sur l’achalandage du site internet pendant la grève des enseignants, qui s’est déroulée du 23 novembre au 28 décembre 2023. «Il faut dire que pendant la pandémie, les cours étaient maintenus pendant la (majorité) de cette période-là, ce qui n’était pas le cas pendant la grève», a-t-il expliqué.

«D’une manière ou de l’autre, que la grève ait eu un impact ou pas, (…) si les jeunes ressentent un petit stress, une petite anxiété, que ce soit causé par la grève ou pas, on les encourage vraiment à venir sur notre site», a ajouté M. Bonaldo.