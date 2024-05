Club d’haltérophilie de Baie-Comeau : « nous sommes fiers d’avoir survécu »

C’est devant deux hommes fiers que Le Manic a visité les nouveaux locaux du Club d’haltérophilie de Baie-Comeau. Maurice Dignard et Réginald Caron, respectivement président et vice-président de l’organisme sportif, ont travaillé d’arrache-pied afin d’offrir à leurs membres ce qu’ils ont demandé, soit la survie du club comparé par plusieurs à « une famille ».

Lorsqu’on demande aux deux hommes s’ils sont contents du dénouement, ceux-ci répondent que non. « Nous ne sommes pas contents de nous être fait dissocier de la Ville de Baie-Comeau, mais nous sommes fiers aujourd’hui de ce que nous avons. »

Les deux hommes âgés de 75 ans ont travaillé six jours par semaine, 10 à 12 heures par jour, sur une période de six semaines, soit de la mi-avril à aujourd’hui pour l’ouverture de la salle d’entraînement qui s’est déroulée le 21 mai.

L’aide d’une trentaine de membres bénévoles a pu permettre cette concrétisation rapide.

L’ancien bureau de chômage a été transformé de A à Z. « C’était à l’abandon ici », se rappelle M. Dignard. « On a tout refait, du plancher au plafond », explique-t-il. Le deuxième étage du 164 boulevard LaSalle a été complètement rénové.

Des murs ont été construits afin d’y faire naître des vestiaires. Ils ont ajouté des douches, des toilettes et ils ont même un petit espace consacré à la réparation d’appareils au besoin.

Au total, M. Dignard souligne que c’est le résultat de « milliers d’heures de bénévolat ». « On a tellement travaillé », ajoutent le président et le vice-président du Club précisant que la grande majorité de ceux qui ont levé la main pour donner des dizaines, voire des centaines d’heures de leur temps, était âgée de plus de 60 ans.

Démanteler les équipements, les déménager, remonter les appareils, les déplacer, tout en s’impliquant dans les rénovations à faire, rien n’a été laissé au hasard dans cette expérience. Tout le monde s’est impliqué, selon les deux hommes.

M. Caron est encore abasourdi de cette vague de solidarité des membres, et ce, depuis l’annonce que l’organisme devait quitter les lieux du Centre Henry-Leonard. « On savait que les membres tenaient au Club d’haltérophilie de Baie-Comeau, mais jamais à ce point-là », lance-t-il. Selon lui, c’est ce qui a le plus motivé le conseil d’administration de passer par-dessus la décision qu’ils n’avaient pas choisie et de se retrousser les manches.

Depuis cette décision

La décision qui « n’avait pas place à aucune ouverture » en 2023 entre le Club d’haltérophilie et le conseil de ville s’est finalement assouplie en janvier 2024.

« Le maire nous a mentionné qu’il tenait aussi à ce que le Club reste ouvert », ont expliqué les deux hommes, qui sont restés surpris de cette réponse.

Des demandes ont été émises par le président et vice-président du Club d’haltérophilie comme compensations de cette éviction. Une entente a été signée par la suite.

La ville a aidé le club en :

– Trouvant un nouveau local ;

– Payant les frais de la compagnie de déménagement qui ont été les bénévoles ;

– Offrant le système à puce que le Club avait déjà ;

– Faisant le don de 20 casiers et de deux bancs pour les vestiaires ;

– Accordant une quittance de facture pour la période du loyer 2023 et 2024 de l’ancien local.