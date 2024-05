Le feu s’est déclenché dans les poubelles de la Régie de Manicouagan

Le 22 mai en matinée, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan a eu chaud. Un incendie s’est déclaré dans l’une de ses collectes du matin. Plus de peur que de mal, mais elle appelle à la prévention.

« Ce qui aurait pu arriver : bris ou perte d’équipement, mobilisation de ressources, santé et sécurité du chauffeur menacées, possible report de collecte et bien plus », écrit l’organisation sur ses réseaux sociaux.

Et ce n’est pas tout. Cet incendie aurait pu avoir des répercussions environnementales en se propageant à l’intérieur d’une cellule d’enfouissement.

« Plusieurs jours de menace de reprise de flammes et de fumée qui pourrait être nocive pour les résidents avoisinants. On ne veut surtout pas ça », peut-on lire dans la publication.

Même si la Régie ne sait pas exactement quelle matière a déclenché ce brasier, elle tient à rappeler qu’il peut y avoir plusieurs causes.

Des « cendres chaudes, restes de cendriers, résidus domestiques dangereux (RDD), piles, spécialement celles au lithium, etc. » pourraient être à l’origine des flammes. Il faut donc faire preuve de prudence avant de jeter ces produits dans sa poubelle.