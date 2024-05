La Côte-Nord sera bien arrosée lundi

Un imposant système en provenance du Colorado viendra déverser d’importantes quantités de pluie le 27 mai au Québec. Sur la Côte-Nord, on peut s’attendre à 15 à 30 mm de pluie, selon les endroits.

Le mauvais temps débutera en soirée, vers 17 h en Haute-Côte-Nord jusqu’à minuit plus loin vers l’est. Selon Environnement Canada, c’est en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan que le plus grand nombre de millimètres d’eau tombera, soit entre 20 et 30. À Sept-Îles, on prévoit 15 mm.

Alors qu’un risque d’orages violents rendra la journée de lundi encore plus tumultueuse dans certaines régions du Québec, la Côte-Nord s’en sauve. Elle sera à l’abri des orages. On parle essentiellement de pluie torrentielle, de petits grêlons possibles et d’entendre le tonnerre gronder.

Ce système d’envergure viendra jouer les trouble-fêtes sur la province durant la première moitié de la semaine. Pour la Côte-Nord, on attend aussi de la pluie mardi et des probabilités d’averses mercredi. Le soleil pourrait se pointer le bout du nez seulement jeudi.