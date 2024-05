Vers une fusion entre deux caisses Desjardins

Deux caisses Desjardins veulent unir leurs forces et fusionner. Les services aux membres et faire face à la compétition font partie des intentions des Caisses Desjardins de Baie-Comeau et de Manic-Outardes.

« Après la pandémie, Desjardins comme toutes les autres entreprises a commencé à avoir un problème de pénurie de main-d’œuvre. En même temps, on cherchait une solution pour mieux desservir nos membres. C’est là que l’idée est arrivée », explique d’entrée de jeu Yves Béliveau, président de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes.

Aujourd’hui, le projet pourrait se réaliser. Une séance d’information s’est tenu le 22 mai pour les membres des deux caisses pour qu’ils soient au fait de tous les détails de cette fusion.

« Il y a eu des discussions par le passé. Et il y a quelques mois, nous avons créé chacun de notre côté un comité de regroupement pour analyser la faisabilité du projet », précise Cédric Bérubé, président de la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau.

« On veut unir nos forces. La compétition est quand même assez présente à Baie-Comeau », ajoute ce dernier.

Pas de fermeture

Toutefois, pas question de parler de fermeture, ni de caisse, ni de points de services. « Le regroupement des deux caisses fera en sorte que personne ne va perdre son travail. Nous avons de la place pour tous les employés », assure M. Béliveau.

Pour lui, il est primordial de comprend qu’il s’agit d’un « projet porteur pour la région, autant pour les administrateurs que pour les membres ».

Avec une plus grande équipe, les deux caisses souhaitent donner un service rehaussé, être plus fort collectivement et surtout plus efficaces. « C’est une alliance qu’on fait pour devenir une nouvelle caisse », mentionne M. Béliveau.

Il est temps de voter

La voix est maintenant aux membres. Ils ont été mis au fait du projet et devront, dès le 4 juin, pour une durée de quatre jours, voter en faveur ou non de la fusion des caisses populaires Desjardins de Baie-Comeau et de Manic-Outardes.

La nouvelle caisse, qui se nommerait Caisse populaire Desjardins de la Manicouagan pourrait se concrétiser d’ici le 1er janvier 2025 si le projet est voté de manière favorable.