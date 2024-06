Un appel aux entrepreneurs de la Côte-Nord

L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) a le désir d’aider les entrepreneurs de la Côte-Nord en démarrage, en croissance ou impliqués dans l’acquisition d’une entreprise.

Un événement en formule 5 à 7 s’est tenu le 4 juin à Baie-Comeau en compagnie des partenaires dans le projet.

« On vient surtout annoncer notre présence. On veut développer des projets sur la Côte-Nord en partenariat avec des gens d’ici. […] C’est en quelque sorte un projet pilote avec les entrepreneurs de la Côte-Nord et les conseillers économiques ici », mentionne Karine Jean, directrice régionale de l’ÉEQ.

Plus précisément, l’initiative comporte deux volets, un à Fermont et un à Baie-Comeau. Elle a été menée avec la collaboration de la MRC de Caniapiscau et Innovation et Développement Manicouagan.

Formations

La période de recrutement sera lancée dans les prochains jours.

« En septembre, on aura trois parcours de formation de développement des compétences qui vont démarrer. On va d’abord cibler des gens qui sont en démarrage, qui ont une idée d’affaires et qui aimeraient monter leur plan d’affaires », explique Karine Jean.

Un deuxième programme sera consacré aux entrepreneurs déjà établis sur la Côte-Nord afin qu’ils obtiennent de l’aide pour gérer leur croissance d’entreprise. Finalement, un parcours sera dédié au repreneuriat.

« On ne vient pas combler une lacune, on vient bonifier une offre déjà existante, car pour nous, c’était important de travailler avec les gens du développement économique qui ont déjà un lien privilégié avec l’entrepreneur », conclut la directrice générale de l’ÉEQ.