25 feux de forêt sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La SOPFEU s’attend à un maintien des conditions de sécheresse pour les prochains jours dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le passage de la pluie devrait se faire graduellement sur ces régions d’ici dimanche, précise-t-elle dans un bilan de l’état de la situation publié le 6 juin.

« Un front de foudre survenu hier après-midi a laissé sur son passage quelque 25 feux de forêt dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans les secteurs de Manic 5 et de l’île René-Levasseur. Nous pouvons nous attendre à en découvrir d’autres au cours de la journée », peut-on lire dans ce bilan.

Deux feux sont considérés prioritaires, soit le feu 153 près de la route 389 desservant notamment la municipalité de Fermont, et le feu 137 en zone nordique, où la SOPFEU doit protéger des infrastructures d’Hydro-Québec.

Toujours selon la SOPFEU, six feux de forêt sont en activité sur l’ensemble de la Côte-Nord.

Rappelons qu’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert et des restrictions de travaux en forêt sont en vigueur dans plusieurs régions du Québec.

