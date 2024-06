AquaBoreal va chercher l’acceptabilité sociale

Afin de prendre le pouls de la population et d’informer les gens des derniers développements de son projet de production de saumon à Baie-Trinité, AquaBoreal ira à la rencontre des citoyens de la municipalité le 11 juin au soir, au Centre Donald-Thibeault.

Lancé en 2021, le projet est actuellement en attente de l’obtention de l’électricité de la part d’Hydro-Québec. Dans les deux premiers blocs, il n’y a eu aucune annonce en matière d’agroalimentaire. L’entreprise est toutefois confiante d’en voir un dans les prochaines annonces.

« On a déposé toutes nos demandes de permis environnementaux. C’est un processus et on travaille activement à fournir des réponses », explique Philippe St-Jean, vice-président en développement des affaires chez Agro Québec, qui supporte AquaBoreal au niveau des stratégies de communication.

« Ce pourquoi on fait ça aujourd’hui, c’est qu’on veut entendre le signal fort de la population pour un projet comme ça », ajoute Léopold Landry, le président de l’entreprise AquaBoreal.

Pour Guy Simard, directeur du développement industriel chez Innovation et Développement (ID) Manicouagan, l’objectif de pousser ce projet novateur apportera un plus pour la Côte-Nord et au Québec.

« Il faut saisir les opportunités. Avec le déficit (de production de saumon) en Amérique du Nord, le Québec doit prendre place rapidement et on souhaite que le gouvernement le saisisse bien », mentionne-t-il.

L’objectif : produire 10 000 tonnes de saumon pour le marché québécois et même plus loin encore.

Plus de détails dans la prochaine édition du Manic.