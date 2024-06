Baie-Comeau cherche des solutions à l’auto solo

C’est en lançant son laboratoire de mobilité durable, B-comobilité, que la Ville de Baie-Comeau proposera différentes alternatives afin de transformer la manière dont les citoyens se déplacent et interagissent avec leur environnement.

B-comobilité se déploie sur deux ans et cela passe tout d’abord avec de la sensibilisation.

« On a des ateliers dans les écoles secondaires qui sont actuellement en cours. On a aussi un Balado qui fait sa sortie aujourd’hui », mentionne Julie Malouin, coordonnatrice Environnement et Développement durable.

« On a plusieurs éléments qui mettront la table et ensuite, tranquillement, on va concrétiser différentes initiatives d’alternatives à l’auto solo », ajoute-t-elle.

Le comité derrière B-comobilité tiendra aussi des consultations citoyennes. La première aura lieu le 15 juin de 9 h à 12 h au Centre Henri-Desjardins.

Le laboratoire de mobilité durable comptera aussi une portion sur le tourisme durable, tout comme un plan de gestion des déplacements, les transports alternatifs en ville et finalement, une réforme du transport urbain.

« Même si nous parlons plus souvent de projets reliés à l’économie, cela ne nous empêche pas d’être très dynamiques et dévoués en environnement. En plus de la démarche de développement durable Ma Ville Ma Voix, faisant partie du paysage baie-comois depuis plus de 10 ans, nos efforts sont très soutenus en environnement », déclare le maire de la Ville, Michel Desbiens.