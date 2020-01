Des souris et des hommes pour lancer la saison de théâtre

Le Centre des arts de Baie-Comeau lance sa saison hiver-printemps 2020 en présentant un classique du théâtre nord-américain, Des souris et des hommes, qui sera présenté le 14 janvier à compter de 20 h.

Ce texte marquant de la littérature américaine, écrite par John Steinbeck, est offerte ici par la Compagnie Jean Duceppe. La mise en scène est signée Vincent-Guillaume Otis.

Des souris et des hommes, c’est bien sûr Georges et Lennie, brillamment interprétés par Benoît McGinnis et Guillaume Cyr. Ces deux amis inséparables rêvent de liberté et de prospérité, malgré la Grande crise des années 30. À travers un périple de Californie, ils errent de ferme en ferme, en attendant le jour où ils auront leur propre ferme.

George (McGinnis), débrouillard et protecteur, veille depuis toujours sur Lennie (Cyr), son ami simple d’esprit, dans cette vie de misère et de labeur où prime généralement le chacun pour soi. Les deux hommes se heurteront à une triste fatalité et à la solitude.

Aux dires du Centre des arts, Des souris et des hommes est un véritable chef-d’œuvre de la littérature américaine, une « tragédie à la fois simple et puissante qui dépeint l’humanité à son état brut ». Il s’agit d’une œuvre qui se dit d’être revisitée.

Justement, la mise en scène de Vincent-Guillaume Otis ne cherche pas à réinventer l’œuvre. Il propose plutôt une relecture « qui permet au spectateur de créer lui-même plusieurs parallèles avec la société actuelle malgré l’époque différente dans laquelle la pièce se déroule ».

On est en effet en droit de penser qu’au tout début des années 2020, le rêve américain crée autant d’injustices que pendant les années 1930…

Outre Benoït McGinnis et Guillaume Cyr, Nicolas Centeno, Marie-Pier Labrecque, David Laurin, Jean-Sébastien Lavoie, Martin-David Peters, Luc Proulx et Gabriel Sabourin complètent la distribution.