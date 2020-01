Le plastique banni en juin à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau passe de la parole aux actes. Le conseil municipal vient d’adopter une politique visant le bannissement du plastique à usage unique dans les bâtiments municipaux à compter de juin 2020.

On se souviendra qu’en juin dernier, le maire Yves Montigny avait promis d’agir en ce sens lors d’une activité dans le cadre du projet environnemental Demain, Baie-Comeau, piloté par des étudiants du cégep de Baie-Comeau.

D’ici cinq mois, c’en sera donc terminé des ustensiles, pailles, assiettes, et contenants en plastique ou en styromousse (un dérivé), bouteilles d’eau en plastique et autres lors d’activités se tenant dans les édifices appartenant à la Ville, comme le centre Henry-Leonard, le carrefour maritime et le centre de ski du mont Ti-Basse.

Une seule exception demeure pour le moment et ce sont les verres de plastique. En effet, en raison de l’absence d’alternative environnementale convenable, confirmée par la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, la municipalité a convenu de les tolérer, mais exige des mesures répressives pour diminuer leur quantité.

Le maire Montigny souhaite la mise en place de mesures contraignantes afin que les citoyens soient incités à ne pas demander de verre. « Par exemple, il peut y avoir un frais pour un verre. Pour la bière, au lieu de vendre de la bière en fût, ça pourrait être en cannette. C’est de l’aluminium, ça se recycle à l’éternité. »

La collecte de déchets et de matière recyclables dans les bâtiments sera d’ailleurs améliorée.

Écouler les inventaires

Le délai de cinq mois avant l’application de la politique vise à offrir une période de transition pour permettre aux fournisseurs de services dans les édifices, comme au centre de ski ou au centre Henry-Leonard, d’écouler leurs inventaires de fournitures en plastique.

« Imaginez de mettre à la poubelle des quantités de plastique à l’enfouissement en vrac important pendant la période, là, ce serait grave. On ne veut pas ça. On veut les écouler. On veut que maintenant ils sachent d’avance qu’en juin ce sera comme ça, donc vos prochains contenants, achetez-les pas en plastique et achetez-les pas en styromousse », martèle M. Montigny.

Au cours des derniers mois, le total des inventaires a été chiffré, tout comme le coût inhérent au remplacement des fournitures avec des matières recyclables. Les organismes et concessionnaires qui occupent des bâtiments municipaux acceptent de se conformer au virage pris par la Ville.

Sacs de plastique

Dans l’esprit de M. Montigny, la prochaine étape de ce virage touchera l’élimination des sacs de plastique sur tout le territoire de la municipalité et cela passera par l’adoption d’un règlement municipal.

« Ça s’en vient. Le conseil municipal est d’accord avec le principe. Maintenant, il s’agit d’avoir un projet de réglementation municipale », a-t-il dit en soulignant que déjà de grandes chaînes d’alimentation se préparent à bannir totalement les sacs de plastique à usage unique.