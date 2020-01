Yvan Lajoie présidera le 14e Relais pour la vie

L’entrepreneur Yvan Lajoie agira comme président d’honneur de la 14e édition du Relais pour la vie Baie-Comeau Haute-Côte-Nord présenté au parc des Pionniers le 13 juin, avec un objectif financier de 240 000 $.

L’homme d’affaires à la retraite a officiellement été présenté aux médias, mercredi matin, dans le cadre d’une conférence de presse tenue à l’Hôtel Le Manoir.

Personnage bien connu dans le domaine de la rénovation et de la construction, Yvan Lajoie était à la barre de l’entreprise MECOME, qui célébrera, au mois de mai, ses 25 ans d’existence. Ses fils Maxime et Yanick ont pris la relève.

Présidente du comité organisateur du Relais pour la vie, Stéphanie Gauthier a vite rendu hommage au nouveau titulaire qui succède, du même coup, au notaire Sylvain Bussière.

« Je suis très heureuse de pouvoir compter sur Yvan, qui a vite répondu à nos critères. C’est un homme sensible qui n’a pas peur du don de soi et qui est impliqué et dévoué à la cause et ce, pas à moitié », a louangé la dirigeante.

Magnifique projet

Homme discret et modeste, M. Lajoie n’a pas hésité à accepter l’invitation. « Il a fallu un souper avec Mme Tremblay et M. Bussière pour dire oui. Dans le passé, avec le travail et la maladie de ma conjointe, je suivais de plus loin. Maintenant, je suis prêt à m’impliquer dans ce magnifique projet », a assuré le dignitaire, dont l’épouse Marthe Larouche a succombé au cancer au mois de février 2017.

Outre le président d’honneur de 2020, plusieurs autres rouages importants se dévouent dans cette bataille de tous les instants menée par les responsables et bénévoles de l’Association du cancer de l’est du Québec.

Atteint d’un premier cancer à l’âge de 26 ans, victime d’un autre cancer en plus de subir une greffe majeure de la moelle osseuse dans l’intervalle de trois ans, Daniel Mazerolle est un autre combattant de marque engagé dans cette aventure.

Pour une troisième année consécutive, l’inspirant jeune homme agira comme porte-parole des porteurs d’espoir regroupant les malades et les survivants de la maladie. L’an dernier, 58 personnes l’ont suivi dans sa quête.

Récolte record

La 13e édition du Relais avait établi un record fracassant de gains avec un montant impressionnant de 351 571 $, soit une hausse de 58 % par rapport à 2018 (223 807 $). Il s’agissait du meilleur résultat dans l’Est, le troisième au Québec et au Canada. Au total, 324 marcheurs avaient relevé le défi.

Les organisateurs ont fixé l’objectif financier à 240 000 $ cette année, mais reviennent à la charge avec plusieurs activités de financement orchestrées durant les mois précédant le rendez-vous ultime.

Concocté par l’ex-président d’honneur Sylvie Bussière, le souper des philanthropes, visant à réunir des ambassadeurs dévoués à la cause en injectant une somme de 2 000 $, a pesé gros dans la balance, l’année dernière, avec 52 participants et une récolte officielle de 104 000 $.

En bref

Cette initiative fructueuse sera évidemment de retour en 2020 avec la collaboration de son fondateur…L’activité de curling Balayons le cancer Lucie-Gagnon, le traditionnel déjeuner au bar le Blues, le barrage routier, la populaire soirée Martini et Talons hauts…, sont également à l’agenda des prochaines semaines…Impliquée dans des nouveaux projets majeurs sur les plans familial et professionnel, la présidente Stéphanie Tremblay, moins disponible de son temps, pourra compter sur l’appui de Stéphanie Gauthier et Julie Létourneau à titre de vice-présidentes dans la mise sur pied de cet événement d’envergure.