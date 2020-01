Centraide augmente sa récolte à 762 417 $

Pour sa 25e campagne de financement, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan avait placé la barre à 725 000 $, une sorte de clin d’œil à cet anniversaire. Or, la générosité légendaire de la population et les efforts incroyables des 25 têtes d’affiche ont plutôt permis d’amasser la rondelette somme de 762 417 $.

Le dévoilement du résultat s’est fait dans une atmosphère de célébrations, samedi, lors d’un gala de clôture sur le thème Saveurs du monde qui réunissait plus de 130 personnes.

Oui, l’objectif de la campagne 2019-2020 a été fracassé, mais, encore mieux, la somme recueillie représente un bond de 60 000 $ par rapport à 2018-2019, année qui avait permis de renouer avec le cap des 700 000 $ pour la première fois depuis 2012.

Avec le thème 25 ans de cœur et d’entraide, Centraide et ses bénévoles ont multiplié les occasions d’interpeller la population et de solliciter sa générosité de septembre dernier jusqu’à tout récemment. Les campagnes en milieu de travail ont été particulièrement efficaces. Les dons par retenues sur la paie ont augmenté.

Plusieurs activités-bénéfice ont aussi permis d’engranger beaucoup d’argent. On n’a qu’à penser au récent tournoi de hockey de rue Carrefour-Chevrolet qui, pour sa septième édition, a recueilli une somme record de 15 000 $.

Les prix Centraide

Par ailleurs, comme à l’habitude, la cérémonie de clôture de la campagne de financement a permis à des gens et des organisations d’être honorés en recevant l’un des prix Centraide à l’enjeu.

Dans la catégorie bénévole, Francis Barabé a reçu le prix du bénévole recrue pour son engagement et sa présence au sein de plusieurs organismes, dont Centraide. Chantale Chénard a obtenu le prix de la bénévole engagée pour ses nombreuses années de don de soi.

Au sein de la catégorie corporative, Hydro-Québec, l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, la Ville de Baie-Comeau et Produits forestiers Résolu & la Fondation Abitibi se sont vues attribuer un prix Les Essentiels. Ce sont des alliées de longue date sans qui les résultats de campagne ne seraient pas ce qu’ils sont.

Des prix Recrues ont été offerts à des entreprises et un organisme ayant lancé une campagne en milieu de travail ces derniers mois. Il s’agit d’Équijustice, de Sport Expert, de Brandt Tractor, de QSL – Arrimage du nord et des Entreprises G & M Laplante.

La Société en commandite hydroélectrique Manicouagan a reçu pour sa part le prix Les Motivés pour la hausse marquée des retenues sur la paie pendant la dernière campagne.

Le prix Les Ambassadeurs est allé à la Commission scolaire de l’Estuaire pour son implication et son dynamisme.

Enfin, la Sûreté du Québec a mis la main sur le prix Les Fidèles pour son soutien à Centraide depuis de nombreuses années.