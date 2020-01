Claudine Coulombe en vedette à Tout simplement country

Les fans de Claudine Coulombe doivent inscrire à leur calendrier la date du samedi 8 février puisque ce jour-là, l’interprète de Chute-aux-Outardes sera l’invitée de Guylaine Tanguay à Tout simplement country.

L’émission sera diffusée sur la chaîne ARTV sur le coup de 19 h. Claudine Coulombe y interprétera deux pièces, Mon histoire et Prends ma main. Pour cette dernière, elle s’accompagnera au piano.

Tout simplement country est le nouveau nom de l’émission Pour l’amour du country, animée par Patrick Norman pendant 16 saisons. À la télé, le changement d’appellation et d’animateur remonte à décembre seulement, mais les émissions ont été enregistrées bien avant.

Rappelons que l’artiste de chez nous se retrouvera au petit écran après avoir remporté le concours Voulez-vous chanter à Pour l’amour du country.

L’enregistrement de l’émission que l’on verra le 8 février a eu lieu en juin à Darmouth, en Nouvelle-Écosse. Claudine Coulombe confie avoir vécu une journée magnifique. « On a pu connaître l’équipe, se faire dorloter toute la journée et l’enregistrement avec le public le soir, ça aussi c’est spécial. »

L’artiste a grandement apprécié que sa demande d’accès à un piano pour s’accompagner dans l’interprétation de Prends ma main ait été acceptée. « Ils m’ont fait un super set up à déplacer et replacer trois fois pour la pratique, la générale et le show du soir », raconte celle qui s’est dite touchée par autant d’attention.