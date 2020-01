Prêt pour le Défi 28 jours sans alcool?

À compter du samedi 1er février s’amorcera la 7e édition du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. L’objectif de l’organisme est de recueillir 550 000 $.

Ce défi, pour ceux et celles qui pourraient l’ignorer encore, consiste à faire réaliser l’impact de l’alcool dans la vie des gens tout en visant à réduire la prévalence des dépendances auprès des adolescents. L’argent amassé permettra d’ailleurs à la fondation de poursuivre ses activités de prévention des dépendances dans les écoles secondaires de la province par le biais des ateliers Mon indépendance, j’y tiens et APTE.

Pour compléter ce défi, il faut d’abord s’inscrire en ligne au www.defi28jours.com pour faire un don minimum de 28 $ à la Fondation Jean Lapointe. S’ils le souhaitent, les participants peuvent former une équipe ou encore parrainer un participant au défi s’ils ne le participent pas eux-mêmes.

Avec le don, la fondation offre l’accès à une plateforme interactive avec du contenu exclusif, un outil permettant au participant de soutenir son effort pendant le défi avec des jeux, des concours et un calendrier pour suivre l’évolution du mois.

On peut joindre le Défi 28 jours sans alcool selon différents niveaux. En effet, outre le niveau or, qui correspond à 28 jours sans alcool, on peut aussi prétendre au niveau argent (du vendredi au dimanche sans alcool) ou au niveau bronze (du lundi au jeudi sans alcool).