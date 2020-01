Students on ice : trois jeunes recherchés pour découvrir l’Arctique

Tu as entre 15 et 23 ans et tu as le goût de participer à une expédition dans l’Arctique du 5 au 20 juillet? Tu as jusqu’au 1er mars pour t’inscrire pour cette nouvelle aventure de Students on ice.

Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables ainsi que la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) permettront à trois jeunes de la Manicouagan de prendre part à cette activité, qui en est à sa sixième année dans la région mais à sa 20e au total.

Cette année, le voyage partira de St.John’s. à Terre-Neuve, jusqu’à Iqaluit, en passant par le parc national des Monts-Torngat, à la frontière entre le Québec et le Labrador.

Le fonds et la RMBMU invitent les jeunes à déposer leur candidature de façon individuelle, en duo ou en trio. Après les entrevues, le comité de sélection déterminera s’il retient la candidature d’un trio, s’il joint trois candidatures individuelles ou s’il jumelle un duo avec un candidat seul.

« L’expédition se traduit chaque fois comme une expérience concrète et inestimable pour les jeunes d’élargir leurs connaissances du monde, particulièrement au niveau des changements climatiques, et de gagner l’inspiration et la motivation nécessaire pour agir comme agent de changement dans la communauté », a soutenu dans un communiqué le porte-parole du Fonda Aluminerie de Baie-Comeau, Dominic Martin. Le fonds est d’ailleurs le principal partenaire financier du projet.

Pour en savoir plus long sur l’expédition et pour obtenir le dossier de candidature, on visite le https://fr.surveymonkey.com/r/soi2020.