Les nouvelles sont bonnes chez Air Liaison

Le transport est un sujet chaud par les temps qui courent. Parfois pas pour les bonnes raisons. Toutefois, les nouvelles sont bonnes cher Air Liaison. L’entreprise bonifie son offre de vols entre la Côte-Nord et Québec.

« Avec l’effervescence dans le transport, il y a de bonnes nouvelles chez Air Liaison », avance son directeur des affaires corporatives, Pierre Tremblay.

La compagnie d’aviation offrira maintenant des départs le dimanche de la Basse-Côte-Nord (Blanc-Sablon, Saint-Augustin, Chevery, La Romaine et Natashquan) vers Québec, avec des escales à Sept-Îles et Baie-Comeau. Un vol effectue également le trajet inverse la même journée. « On assure maintenant un réseau complet de la Basse-Côte-Nord », renchérit M. Tremblay.

Un hélicoptère assure aussi la desserte pour d’autres destinations en Basse-Côte-Nord.

Air Liaison répond également à une demande grandissante en semaine (lundi au vendredi) en ajoutant un vol direct de Québec à Sept-Îles (départ à 6 h 45) et dans l’autre direction sur l’heure du midi (12 h 10). Ceux avec escale à Baie-Comeau sont toujours offerts en deux occasions par jour. Les vols directs Québec/Sept-Îles permettent aux passagers de sauver une vingtaine de minutes.