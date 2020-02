Manifestation de la Coalition Union 138 à Baie-Comeau

Les membres de la Coalition Union 138 appuyés par des citoyens, élus et chefs des communautés autochtones de la Côte-Nord, manifestent pacifiquement depuis 7 h ce matin devant les bureaux du ministère des Transports à Baie-Comeau.

Plusieurs propriétaires de camions et équipements lourds sont sur place.

Selon un participant, environ 150 personnes sont actuellement à l’intersection de la rue Nouvel et du Boulevard Laflèche. Ils tentent encore une fois, d’attirer l’attention du gouvernement provincial dans le dossier de désenclavement de la Côte-Nord.

Les manifestants exigent une rencontre avec le ministre des Transports François Bonnardel dans les plus brefs délais, afin de discuter du plan d’action et de l’échéancier pour compléter la route 138 et la mise en place du bureau de projet pour la construction d’un pont sur le Saguenay.