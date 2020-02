Les Présidents en spectacle à l’Alternative

Les Présidents s’approprieront la scène de l’Alternative à Baie-Comeau, le samedi 15 février dès 20 h.

L’Ouvre-boîte culturel recevra la formation de la Manicouagan qui fait dans la musique folk, jazz, latine et manouche. Elle offrira une vingtaine de pièces originales. De ses textes, on dit qu’ils sont parfois engagés, humoristiques et souvent inspirés des singularités de la région.

Les Présidents existent depuis huit ans. Le groupe réunit Jean-Pierre Simard et Marc Boulay, auteurs des textes, en plus de Marquis Méthot, Isabelle Beaudin et Nathalie Simard. À eux cinq, ils jouent de la guitare, du djembé, de l’harmonica, de l’accordéon, de la flûte traversière, de la contrebasse et de la batterie.

L’ensemble n’en est pas à sa première présence du côté de la salle de spectacle du centre-ville Place La Salle. Au cours des dernières années, il s’est aussi produit au Relais pour la vie, au cégep de Baie-Comeau, au Festival des souches et au Grand rappel.

Pour découvrir ou redécouvrir Les Présidents au lendemain la Saint-Valentin, c’est un spectacle à ne pas manquer, indique l’Ouvre-boîte dans un communiqué. Le coût d’admission est de 15 $ pour les membres et les étudiants et de 20 $ pour les non-membres.