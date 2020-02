Aide financière aux études : les cégépiens crient au détournement

L’Association des étudiants et étudiantes du cégep de Baie-Comeau (AGEECBC) joint sa voix à celle de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) dans le cadre de la campagne Où est notre argent?, qui dénonce ce qu’elles qualifient d’un détournement par le gouvernement québécois d’une somme de 197 M$ destinés au programme d’aide financière aux études.

En conférence de presse au cégep jeudi, Philippe Clément, président de la FECQ, a expliqué le manque à gagner par l’abolition en 2016 de deux crédits d’impôts fédéraux. Cette décision avait mené au versement par Ottawa d’un montant compensatoire au programme québécois, mais aussi dans le programme canadien de prêts et de bourses aux étudiants.

Or, selon les prétentions de la FECQ, 80 M$ auraient bel et bien été injectés dans l’aide financière aux études au Québec, mais une somme de 197 M$ y manquerait toujours. « Ça nous place dans une situation défavorable par rapport à l’ensemble du reste du Canada qui eux ont, à ce moment-ci, accès à ces sommes-là », a martelé M. Clément, qui réclame que la somme manquante soit prévue au prochain budget provincial.

L’impact chez nous

Au cégep de Baie-Comeau, l’impact est de taille. C’est une somme de 180 000 $ qui, ainsi, n’est pas allouée aux 191 étudiants bénéficiant de l’aide financière aux études. « C’est non seulement un investissement pour les jeunes, mais un investissement pour la région elle-même. (…) En gardant ces jeunes-là ici, on les incite à rester en région et on les incite à terminer leurs études ici à Baie-Comeau », a souligné Élodie Poirier, en dressant un parallèle sur l’importance de renverser les sombres prévisions démographiques dans la région.

La somme manquante correspond à 125 $ par mois dont doit se priver chacun des étudiants concernés, ce qui risque, de l’avis de la présidente, d’augmenter leur précarité financière et nuire à leur quiétude pour terminer leurs études.

Localement, le cégep de Baie-Comeau et la Ville de Baie-Comeau accordent leur appui à la démarche des cégépiens pour faire comprendre au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, le bien-fondé de leurs demandes.