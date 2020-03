La course des Sentiers de la Rivière Amédée approche

L’action ne manquera pas, samedi (7 mars), à l’occasion de la course des Sentiers de la Rivière Amédée.

Les responsables du club de ski de fond local reviennent à la charge avec un autre rendez-vous populaire proposé à tous les fondeurs et fondeuses intéressés.

Plusieurs options sont offertes selon le souhait des participants. Des défis populaires de 1, 3 et 5 kilomètres sont prévus tout comme les courses de 10 et 20 kilomètres pour les skieurs plus compétitifs.

Les premiers départs sont planifiés pour 10 h avec intervalle entre chaque groupe. Les adeptes inscrits au défi de 20 km partiront à 11 h, cinq minutes avant les fondeurs impliqués dans l’épreuve de 10 kilomètres.

Club de golf

Le lieu de rencontre des coureurs et accompagnateurs est le chalet du club de golf, au deuxième étage. Les inscriptions seront prises sur place.

Pour les juniors et les jeunes participants, l’admission est gratuite. Pour les adultes inscrits au volet participatif, il en coûte 5 $. Les skieurs intéressés aux défis de 10 et 20 kilomètres devront débourser 20 $.