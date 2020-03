Yves Bouchard a le feu sacré pour le volley-ball

Toujours aussi passionné par le volley-ball, Yves Bouchard vit pleinement son nouveau défi à la barre des Spartiates benjamins de l’école secondaire Serge-Bouchard, une des formations de l’heure sur la scène régionale scolaire.

Joueur très actif durant sa jeunesse, l’homme de 53 ans a débuté sa carrière d’entraîneur, il y a huit ans, avec les Spartiates féminines cadettes avant de se tourner vers le volet masculin, trois années plus tard.

« Au volley-ball, c’est plus difficile de recruter des garçons au niveau primaire et au début du secondaire. Il y a beaucoup d’options pour eux et, au départ, je travaillais surtout avec des étudiants de secondaire 3, 4 et 5 », a expliqué le dirigeant originaire des Escoumins.

L’expérience a duré quelques saisons. La clientèle a diminué et Yves Bouchard croyait même mettre un terme à sa carrière d’entraîneur. « Il y a toutefois des parents qui sont venus me voir en me demandant de m’occuper de leurs jeunes, qui entreprenaient leurs études secondaires et j’ai décidé d’embarquer », avoue-t-il sans regret.

Développement

La catégorie benjamine aligne des athlètes de niveau 1 et 2 âgés de 12 et 13 ans. « Nous avons détecté des candidats rapidement avec l’objectif de former une équipe et de la développer durant les cinq années du secondaire. »

L’an passé, le pilote a supervisé ses espoirs benjamins en plus de diriger une formation juvénile. « Cette année, je m’occupe d’une seule équipe et j’ai dit à mes joueurs que je m’impliquais à 100 % avec eux », a ajouté l’ergothérapeute de profession.

Misant sur une majorité de candidats de première année, les Spartiates ont surpris, l’an passé, en terminant au premier rang de la ligue scolaire. Plus expérimentée, l’équipe n’a pas tardé à imposer sa loi, cette année, au sein du réseau nord-côtier.

Victorieux dans les trois tournois réguliers de la ligue, les Baie-Comois n’ont pas perdu un seul set et ont de nouveau terminé au sommet. Ils tenteront d’y aller pour les grands honneurs lors du prochain championnat régional scolaire présenté à Baie-Comeau.

Attitude

En plus de se démarquer sur le terrain, les volleyeurs locaux en surprennent plusieurs par leur attitude en général. « Ce sont vraiment des bons jeunes qui s’amusent tout en respectant les règles. Ils se tiennent, s’encouragent et ne sont pas du genre à partir en peur lorsque l’équipe remporte une partie. »

Car au-delà de la victoire, il y a beaucoup plus d’aspects qui entrent en ligne de compte. « Je ne suis pas juste un coach de sport, mais un peu un coach de vie dans leur apprentissage, leur estime de soi et celui envers leurs adversaires qui méritent tout leur respect. »

Misant sur un noyau de huit joueurs, dont la grandeur varie entre 4 pieds et 10 pouces et 6 pieds et un pouce, Yves Bouchard éprouve beaucoup de plaisir et ne compte pas les heures quand vient le temps de veiller sur ses boys en compagnie de ses adjoints Mathieu Richard et Michael Groleau.

« Le défi est vraiment emballant de pouvoir les prendre à un jeune âge et de les amener le plus loin possible tout en prenant les étapes une à la fois », a avoué le personnage, qui prépare maintenant sa troupe en vue du défi majeur prévu les 22 et 23 mars.