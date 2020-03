Basket-ball collégial : les Trappeurs se préparent pour les Gaillards

Les Trappeurs du cégep mettront un terme à leur saison régulière, samedi à 13 h, lorsqu’ils accueilleront les Gaillards de Jonquière lors d’un duel de la masculine de basket-ball collégial division 3.

Cet affrontement revêt beaucoup d’importance pour la position finale au classement général. Avec une fiche de cinq victoires et six revers, les Trappeurs occupent le 7e rang et totalisent 10 points, deux de plus que leurs prochains visiteurs.

Les Jonquièrois (fiche de 4-5) ont toutefois deux parties de plus à disputer et se retrouvent au huitième et dernier échelon pour une place en séries. L’enjeu de la rencontre s’annonce intéressant.

Les basketteurs locaux tenteront d’y aller pour un deuxième gain d’affilée après avoir joué pour une moyenne de .500 lors de leur récent voyage de l’autre côté du fleuve St-Laurent.

Félix Babin

Battus 80-57 par les Portageurs de Rivière-du-Loup, les joueurs de Marco Morin ont rebondi avec un triomphe de 86-72 sur les Capitaines de Matane. Félix Babin a, une fois de plus, été le meilleur des siens en attaque avec un total de 53 points.

Outre le basket-ball, les Trappeurs seront aussi en action, durant le week-end pour des épreuves prévues en natation et au soccer intérieur.