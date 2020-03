42e Tournoi de hockey Jules-Guy : les grands champions défendent leur titre

Couronnés grands champions de la classe participation l’an dernier, les joueurs du Pub le Réphil ont défendu leur titre avec succès, en fin de semaine, lors de la 42e édition du tournoi de hockey Molson Jules-Guy.

Composée de plusieurs hockeyeurs de la région et anciens membres des Lions du Collège St-Lawrence de la ligue de hockey collégial AAA, la troupe de tête est brillamment revenue à la charge en 2020.

Opposés aux patineurs du HC Mariné lors de partie ultime, les vainqueurs ont concrétisé cette deuxième conquête consécutive avec un verdict convaincant de 5-1, qui leur a aussi permis de s’approprier le premier prix de 4 000 $.

Le défenseur baie-comois Guillaume Bérubé, sélectionné comme le joueur du match, et l’attaquant septilien Pierre-Luc Primard ont dirigé l’offensive des vainqueurs avec une performance de deux buts et une passe chacun.

Quarante équipes

Au total, 40 équipes ont pris part à l’événement annuel, qui a décerné tout près de 8 000 $ en bourses aux clubs gagnants comme le HC Loko (participation C), les Canards (participation D) et la station Ultramar Israël Charest (participation E).

De leur côté, les équipes impliquées dans les classes Amicale et 40 ans et plus ont, de nouveau fait preuve d’une grande générosité en remettant l’argent gagné dans une cagnotte commune versée à deux organismes de la région.

Habilement orchestrée par Yan Houde, sélectionné comme le bénévole par excellence du tournoi, la récolte globale des fonds a permis de recueillir une somme de 7 248 $ partagée entre la Vallée des Roseaux et l’association Fibrose Kystique section Côte-Nord.