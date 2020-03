Athlétisme universitaire : Isabelle Turcotte termine 8e aux championnats canadiens

La Baie-Comoise Isabelle Turcotte a couronné sa carrière sportive universitaire avec une 8e position dans la finale des 3 000 mètres aux championnats canadiens disputés à Edmonton.

Classée au 12e rang à l’échelle nationale, la coureuse du Rouge et Or de l’Université Laval a foulé la piste albertaine, vendredi soir, pour sa toute dernière compétition officielle.

Isabelle a parvenue à se tailler une place pour la grande finale qu’elle a courue en un chrono de 9 minutes, 54 secondes et 64 centièmes tout en procurant un point à son club pour le classement par équipe.

Sa coéquipière Jessy Lacourse a remporté l’épreuve avec une montre indiquant 9 minutes, 31 secondes et 30 centièmes. Une autre athlète du Rouge et Or, Catherine Beauchemin a pris le 7e rang avec un temps de 9 minutes, 52 secondes et 44 centièmes.