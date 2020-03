COVID-19 : La Vallée des Roseaux limite les admissions

La pandémie de coronavirus oblige La Vallée des Roseaux à resserrer ses critères d’admission. Toute personne qui présente des symptômes d’allure grippale devra avoir obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la maladie pour être admise.

Le communiqué émis le mardi 17 mars concerne aussi les gens qui reviennent de voyage ou qui habitent ou ont été en contact avec quelqu’un de retour de voyage depuis moins de 14 jours. Ils ne seront également pas admissibles tant que la période de quarantaine ne sera pas terminée.

Enfin, aucun patient infecté par la COVID-19 ne sera admis.

La maison de soins palliatifs explique le recours à cette mesure exceptionnelle par la vulnérabilité de sa clientèle, le manque de ressources en soins et d’équipements requis ainsi que les coûts inhérents à la gestion de la crise.

Visites restreintes

Afin d’assurer la santé et la sécurité des patients et des membres du personnel, La Vallée des Roseaux limite aussi les visites aux patients.

« Seules les personnes autorisées et inscrites sur la liste des 10 visiteurs préalablement autorisés par nos patients et par le personnel de la maison ont accès à La Vallée des Roseaux », précise-t-on dans le communiqué.Le nombre de visiteurs est limité à deux à la fois dans les chambres et la présence de jeunes de 17 ans et moins interdite.

Évidemment, même s’ils sont autorisés, les visiteurs ne devront pas revenir de voyage ou avoir été en contact avec un voyageur au cours des 14 derniers jours.