La popularité d’Une pose pour le rose ne se dément pas

Décidément, la popularité de l’événement Une pose pour le rose ne se dément pas à Baie-Comeau. En quelques heures à peine le mercredi 11 mars, les cinq photographes participantes avaient comblé les quelque 250 places disponibles pour les 18 et 19 avril.

L’événement-bénéfice dédié à la lutte contre le cancer du sein à la Société canadienne du cancer (SCC) en sera à sa troisième édition chez nous. Au Québec, il est né d’une initiative d’une photographe de Jonquière en 2017. En trois campagnes provinciales, le nombre de photographes est passé de 80 à 270 et l’argent amassé de 70 000 $ à 480 000 $. En 2020, l’objectif est de 525 000 $.

Sabrina Gagné, Hélène Côté, Chantal Hébert, Geneviève Rioux Savard et France Lafontaine participeront à l’aventure. Dans le cas des quatre premières, il s’agira d’une troisième édition tandis que la cinquième vivra sa deuxième.

Toutes souhaitent donner un moment de bonheur aux femmes qu’elles accueilleront tout en apportant leur contribution pour la cause de la recherche sur ce cancer qui touchera une femme sur huit au cours de sa vie et qui entraînera le décès d’une femme sur 33, selon les statistiques de la SCC.

« Dans ce genre d’événement, c’est le cœur qui doit parler. On connaît tous une femme qui a succombé au cancer du sein. Une pose pour le rose, c’est un moment d’échange de complicité et de rire avec des femmes de tous âges », a témoigné France Lafontaine.

En détail

Chacune des femmes inscrites allongera 20 $ pour se faire photographier par des professionnelles dans leur art. Moyennant une contribution de plus, elles pourront se faire maquiller et coiffer avec la collaboration de bénévoles. Tout l’argent recueilli ira à la cause.

Des photographes initient aussi des activités de financement pour grossir la somme amassée. Il est question d’une vente de billets pour le tirage de nombreux prix offerts par des marchands.

France Lafontaine a choisi la journée du samedi 18 avril pour photographier une trentaine de participantes à son studio.

Geneviève Rioux Savard organisera son studio mobile à l’hôtel La Caravelle la même journée. Avec le soutien de bénévoles, elle accueillera 102 femmes.

De leur côté, Sabrina Gagné, Hélène Côté et Chantal Hébert installeront leurs pénates à l’hôtel Le Manoir le dimanche 19 avril. Elles comptent photographier une centaine de femmes à elles trois et comptent aussi sur le précieux coup de main de bénévoles.

Deux autres photographes de la Côte-Nord seront de la partie pour l’événement Une pose pour le rose. À Sept-Îles, Marieve Fortin, du studio Sans limite, en sera à sa quatrième participation et elle espère attirer 100 femmes le 25 avril. À Havre-Saint-Pierre, Amber Gibson, de Camerise photo, vivra sa première expérience. Elle met la barre à 75 femmes pour la date du 26 avril. Les deux professionnelles avaient encore des places disponibles jeudi.