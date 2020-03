COVID-19 : les marchés d’alimentation ferment plus tôt

Les grandes chaînes d’alimentation au Québec modifient leurs heures d’ouverture à compter de ce jeudi avec une fermeture des portes plus tôt en soirée.

À Baie-Comeau, Maxi, Provigo et IGA-Extra continuent d’accueillir la clientèle à compter de 8 h, mais fermeront à 20 h, soit deux heures plus tôt dans le cas des deux premiers et une heure pour le troisième.

Cette décision vise à donner la chance aux employés de « pouvoir plus facilement procéder au réapprovisionnement des tablettes et à l’assainissement du magasin, ainsi que de leur donner la chance de souffler un peu », a indiqué Maxi et Provigo, de la chaîne Loblaw, dans des messages partagés sur leur page Facebook.

Soulignons que depuis la fin de la semaine dernière, le personnel des épiceries peine à trouver le temps de regarnir les étalages et les comptoirs réfrigérés, pris d’assaut par des clients qui accumulent les provisions.

D’ailleurs, à certains endroits, des limites sont désormais imposées pour l’achat de produits les plus populaires. Chez Maxi, c’est notamment le cas pour les œufs.