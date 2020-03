Un autre projet de tours cellulaires pour la 389

La Ville de Baie-Comeau et la MRC de Manicouagan accordent leur appui à TELUS, qui souhaite bénéficier du programme Fonds pour la large bande du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’améliorer la couverture cellulaire sur les 26 premiers kilomètres de la route 389.

Les deux organisations ont profité de leur séance régulière des 16 et 18 mars pour adopter une résolution d’appui.

Le projet soumis par TELUS, qui consiste en la construction de trois tours cellulaires, permettrait aussi de couvrir en réseau sans-fil les secteurs des lacs Couillard, Denise, Frigon, Saint-Joseph, Cinq Cents et le camping Manic-2.

On se souviendra que pas plus tard qu’en février, la MRC de Manicouagan a accordé un appui à Solutions Ambra, une entreprise de Trois-Rivières, qui pilote aussi un projet pour améliorer la couverture cellulaire dans certains secteurs de la route 389 et jusqu’à Fermont. Dans son cas, il s’agit de la construction de cinq tours LTE et de deux câbles de fibres optiques qui seraient enfouis.