Intercar suspend son service entre Havre-Saint-Pierre vers Québec

À compter du 25 mars, le Groupe Intercar suspend ses lignes de transport interurbain pour une période indéterminée. Parmi celles-ci, on retrouve le trajet entre Havre-Saint-Pierre et Québec.

« Nous sommes profondément désolés de tous les désagréments engendrés par la situation et nous espérons un retour à la normale dès que possible », est-il indiqué sur le site de la compagnie de transport.

Seulement deux départs sont maintenus, soit ceux de Saguenay vers Québec et de Québec vers Saguenay.

Si vous aviez déjà un billet pour un des départs visés par cette mesure, il suffit de contacter le service à la clientèle d’Intercar pour changer la date de votre voyage ou vous faire rembourser sans frais selon les délais habituels.

Les coordonnées du service à la clientèle sont info@intercar.ca et le 418 547-2167 ou 1 800 807-2167.

Les points de service de vente de billets et d’envoi et réception de colis des Escoumins et d’Havre-Saint-Pierre sont également contraints de fermer leurs portes en raison des directives liées à la crise de la COVID-19.