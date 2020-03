La Maison des familles poursuit sa mission sur Facebook

Après une fermeture de deux semaines, la Maison des familles de Baie-Comeau instaure une nouvelle façon de faire pour continuer d’offrir des activités régulières à sa clientèle, et ce, par le truchement de sa page Facebook. Elle va de l’avant même si elle s’attend à un manque à gagner de 20 000 $ en raison de l’annulation de son populaire marché aux puces.

En raison de la pandémie de COVID-19, il est d’ores et déjà décidé que le traditionnel rendez-vous du premier dimanche de mai ne se tiendra pas afin d’éviter le rassemblement de centaines et de centaines de personnes à l’intérieur du centre Henri-Desjardins. La Maison des familles se prive ainsi de sa seule activité d’autofinancement.

Après réflexion, le conseil d’administration de l’organisme a pris la décision de continuer d’alimenter les familles, quitte à fermer temporairement à l’automne s’il le faut, parce que c’est maintenant qu’elles ont le plus besoin, indique la directrice générale Stéphanie Saint-Gelais.

« La décision s’est prise lorsqu’on a appris que l’école resterait fermée au moins jusqu’au 1er mai et que l’on savait que des parents ne supportaient déjà plus ce confinement. Pour la sécurité des enfants, pour accompagner les parents, le C.A. a pris la décision de continuer puisque les besoins se font de plus en plus sentir. »

Une programmation étoffée

Afin de briser un tant soit peu l’isolement créé par le confinement des gens, la Maison des familles proposera différentes activités pour les parents et les enfants selon une programmation avec des thèmes quotidiens. Elle s’amorcera le premier avril pour une durée d’un mois pour le moment.

À titre d’exemple, les lundis seront dédiés aux saines habitudes de vie, notamment avec des exercices pour faire bouger les enfants et les parents. Les mardis, on présentera des outils pour faciliter la gestion de la maison en période de confinement afin de réussir à passer au travers. Tous les jours de la semaine ont leur créneau particulier.

Les vidéos présentées sur Facebook seront disponibles pendant l’entièreté de la période de confinement, ce qui permettra de les visionner au moment jugé opportun ou même d’y revenir à plus d’une reprise. Par contre, une fois la situation revenue à la normale, ils seront supprimés, prévient la directrice générale.

Mme Saint-Gelais rappelle que le taux de signalements à la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a diminué depuis le début du confinement. Elle explique cela par le fait que les enfants n’ont plus ce filet de sécurité que sont les garderies, l’école et les organismes communautaires famille, ce qui est loin d’être une bonne nouvelle pour l’organisme.

« Si on peut aider ces familles et ces enfants, ce sera pour nous mission accomplie. Et pour celles qui trouvent juste le temps long, en manque d’idées, on sera aussi là pour ça », conclut-elle.