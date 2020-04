COVID -19 : le CISSS multiplie les embauches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord multiplie les embauches. En l’espace de trois semaines à peine, 177 nouveaux employés ont joint les rangs, dont la majorité en lien direct avec la crise du coronavirus.

Du 12 mars au 6 avril, plusieurs personnes ont effectivement levé la main pour occuper les nombreux postes disponibles sur tout le territoire de la Côte-Nord.

Chez les préposés au service alimentaire et à l’entretien ménager, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires, entre autres, qui font partie de la catégorie 2 à la liste des emplois au CISSS, ce sont 122 embauches qui ont été réalisées en trois semaines à peine.

« On a doublé ou même triplé les équipes en hygiène et salubrité », souligne Sandra Morin, chef de la dotation au CISSS, tout en soulignant que d’autres emplois sont disponibles dans ce champ d’activité ainsi que dans le secteur de la sécurité.

Selon les données fournies par Mme Morin, pas moins de 22 infirmières et infirmières auxiliaires (catégorie 1 avec les inhalothérapeutes) prêtent aujourd’hui main-forte aux équipes déjà en place. Ce sont principalement des retraitées qui ont décidé de retourner au front pour aider leurs anciennes collègues en cette période de pandémie.

Les principaux besoins de main-d’œuvre, insiste la chef, demeurent chez les infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires.

D’autres embauches

Par ailleurs, 16 nouveaux employés ont été recrutés pour des postes de la catégorie 3, notamment des agents administratifs et des techniciens informatiques.

Du côté de ces techniciens, le CISSS a abaissé ses critères afin de donner accès aussi aux détenteurs d’une attestation d’études collégiales pour faire face à la crise. Normalement, les candidats doivent avoir leur diplôme d’études collégiales en poche.

« En temps de pandémie, le ministère nous donne le droit. On a eu une quinzaine de CV intéressants qu’on est en train de regarder pour ajouter des ressources », explique Mme Morin. « Là, on est en situation exceptionnelle. On avait besoin d’un surplus d’aide de gens en informatique. (…) Il y a beaucoup beaucoup de job pour les techniciens en informatique ces temps-ci. On était déjà en pénurie de moins cinq avant. »

La Commission scolaire de l’Estuaire a prêté au CISSS trois de ses techniciens en informatique, qui étaient de toute façon à la maison en raison de la fermeture des écoles.

Fait à noter, du côté de la catégorie 4, soit les emplois de professionnels comme des ergothérapeutes ou des travailleurs sociaux, 17 nouveaux employés sont en poste.

Réguliers et temporaires

Des 177 travailleurs embauchés du 12 mars au 6 avril, une cinquantaine l’aurait été de toute façon, pandémie ou non. Comme le rappelle Sandra Morin, le CISSS recrute entre 600 et 700 employés chaque année.

Pour les quelque 127 autres personnes en emploi, il s’agit d’une soixantaine d’étudiants dont on a devancé l’embauche, tandis que les autres sont des employés temporaires directement reliés à la lutte à la COVID-19.