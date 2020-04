COVID-19 : les plans de quarantaine des voyageurs sous la loupe

Lors de son point de presse quotidien du mardi 14 avril, le premier ministre Justin Trudeau a présenté une nouvelle mesure s’adressant aux voyageurs rentrant au pays. Que ceux-ci présentent ou pas des symptômes de la COVID-19, ils devront se soumettre un plan de quarantaine de 14 jours dès leur arrivée en sol canadien.

Si ce plan devait être jugé inadéquat par le personnel désigné, celui-ci pourra exiger des voyageurs qu’ils s’isolent dans des institutions hôtelières désignées à cette fin.

Rappelons que les personnes revenant d’un séjour à l’extérieur du pays avaient déjà l’obligation de s’isoler pour une période de 14 jours.

Le non respect de ces consignes est considéré comme une infraction à la loi fédérale et passible de sanctions pouvant aller à 6 mois d’emprisonnement ou 750 000$ d’amende, voire jusqu’à 3 mois d’emprisonnement ou 1 000 000$ d’amende si cette infraction est commise de manière intentionnelle et expose autrui à un danger de mort.

Les entreprises qui livrent des marchandises au Québec en provenance de l’étranger n’ont pas à demander à leurs employés de se placer en isolement temporaire.