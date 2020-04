COVID-19 : Baie-Comeau se lèvera en musique samedi

Les résidents de Baie-Comeau auront droit à un intermède musical samedi matin, alors qu’un camion de pompiers sillonnera les rues de la municipalité avec de la musique.

L’idée vient de la conseillère municipale du quartier Sainte-Amélie, Viviane Richard, qui tenait à souligner de façon particulière les efforts de ses concitoyens en ces temps de crise.

Elle avait donc décidé que ce samedi matin, elle sillonnerait les rues de son quartier au volant d’une camionnette afin de diffuser de la musique. Toutefois, l’idée a tellement plu aux gens du Service des loisirs et de la culture de la municipalité qu’on a décidé de l’étendre.

Au passage du camion, les gens sont donc invités à sortir sur leur balcon pour chanter et faire du bruit, tout ça en respectant les mesures émises par la santé publique. À bord du camion devrait se trouver le conseiller ou la conseillère du quartier visité à ce moment-là.

L’horaire du passage du camion sera disponible sur la page Facebook de la Ville de Baie-Comeau dans les prochaines heures.

Spécial pour Sainte-Amélie

Si, dans les autres quartiers, l’événement se limitera au passage du camion de pompiers, il sera plus faste dans Sainte-Amélie. Mme Richard et le DJ Hugo Robinson circuleront « avec la musique dans le prélart », lance cette dernière. « On veut que les gens sortent sur leur balcon et dansent. »

Comme certaines rues du quartier sont assez longues, comme Laval, Champlain et Roberval, il y aura des arrêts de quelques minutes à certains endroits, sans rassemblement évidemment.

Vers 13 h, le duo musical de circonstance se rendra aux résidences du Père-Méthot, rue Carleton, pour un rave d’une toute autre facture.

« En collaboration avec l’Office municipal d’habitation, on va mettre de la musique à l’extérieur pour les résidents. Il y aura notamment des tirages de cadeaux et de bons d’épicerie. On travaille sur un concept pour faire bouger les gens, dans le respect de la distanciation sociale, bien sûr », a ajouté Viviane Richard.

La conseillère tient à faire cette activité « afin de remercier les gens de mon quartier de respecter les consignes et de mettre un peu de soleil dans leur journée. Ce n’est quand même pas évident, ça fait plus d’un mois qu’on est confiné », a-t-elle conclu.