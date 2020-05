Une bonne chose pour SDO que ses copeaux partent pour Clermont, selon Résolu

Le transport des copeaux produits par Scierie des Outardes (SDO) vers la papetière de Clermont depuis la fin mars, en plus d’être bénéfique pour l’usine de Pointe-aux-Outardes, ne nuit aucunement à une éventuelle réouverture de l’usine de papier journal de Baie-Comeau.

Le porte-parole de Produits forestiers Résolu (PFR), Karl Blackburn, l’assure en réagissant à cette façon de faire décriée par certains. « On est un fabricant de bois d’œuvre. On prend les copeaux et on les utilise dans nos installations », explique-t-il.

M. Blackburn s’est d’ailleurs empressé de rappeler que la papetière, lorsqu’elle est en activité, s’approvisionne aussi auprès de la scierie Arbec de Port-Cartier pour 50 % des copeaux dont elle a besoin.

« Il est clair pour que la Scierie des Outardes, il est extrêmement important de passer ses copeaux. Les copeaux sont un revenu important pour les scieries », poursuit le porte-parole, tout en soulignant le problème de rareté de cette matière première au Québec.

Si la papetière de Clermont a besoin de SDO ces temps-ci, c’est d’ailleurs parce qu’elle a perdu l’un de ses fournisseurs du nord du Québec.

Marchés à terre

M. Blackburn garantit que lorsque les marchés s’amélioreront et que les machines à papier de l’usine de Baie-Comeau se remettront à ronronner, les copeaux de SDO lui seront acheminés. Il lui faudra aussi dénicher un autre fournisseur dans l’éventualité où la Scierie Arbec demeurerait fermée, comme c’est le cas présentement.

« Si la papetière est en arrêt aujourd’hui, c’est en raison des marchés (et non des copeaux transportés à Clermont). Les marchés sont complètement à terre avec une réduction de 30 à 40 % de la demande en raison de la COVID », souligne le porte-parole. Il mentionne que la baisse annuelle a oscillé autour de 10 et 12 % ces dernières années.