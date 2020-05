COVID-19 : le cégep de Baie-Comeau supporte les entreprises par ses formations en ligne

« L’équipe de la formation continue est plus que prête à soutenir les entreprises dans le maintien de leurs activités et de leur personnel en emploi, que ce soit par le biais de formations déjà en place, de l’élaboration de nouveaux programmes sur mesure, ou plus encore », d’affirmer Évelyne Desmeules, directrice de la formation continue du cégep.

Le service possède déjà une expertise dans l’offre de formations en ligne ainsi qu’un catalogue de cours dans des domaines variés comme l’informatique, les langues, le génie civil, la foresterie, les ressources humaines et l’administration.