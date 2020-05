La petite école de Baie-Trinité remporte un prix de 20 000 $

Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’il est impossible de réaliser de grandes choses. Avec ses 12 élèves, l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité vient de le prouver une fois de plus en mettant la main sur l’un des 20 prix de 20 000 $ décernés au pays grâce au concours Donne des super pouvoirs à ton école de l’entreprise Bureau en Gros.

L’école s’est démarquée parmi plus de 500 participantes en raison de ses efforts remarquables en matière de développement durable et d’initiatives environnementales. Les 20 prix sont répartis équitablement entre les établissements d’enseignement primaire et secondaire.

Directrice de l’école Saint-Joseph, Sandy Loiselle a appris la bonne nouvelle la semaine dernière. Elle s’est empressée de la partager aux enseignantes derrière les projets environnementaux des dernières années, Angela Lavoie, Meggy Savard et Danielle Dumont, cette dernière partageant son temps entre les écoles de Baie-Trinité, Godbout et Franquelin.

« Les filles étaient emballées. Quand on s’est inscrit, elles avaient déjà des projets », souligne Mme Loiselle, en mentionnant notamment la réalisation d’une bande dessinée.

Le prix de 20 000 $ en produits technologiques permettra, entre autres choses, d’acheter du matériel pour travailler à cette bande dessinée. Il est également question de l’acquisition d’une imprimante 3D destinée à concevoir les décors de la traditionnelle pièce de théâtre de fin d’année, mais aussi à recycler le plastique, précise Sandy Loiselle.

Bacs à marée

L’école pourra assurément utiliser une partie de la manne pour son projet d’installation de cinq bacs à marée en des endroits stratégiques le long du rivage de Baie-Trinité, une idée inspirée de la France et dont le budget de 2 300 $ restait à ficeler à la fin de l’hiver.

L’échéancier initial prévoyait l’installation d’un premier bac le 22 avril, jour de la Terre, et les quatre autres vers la fin de l’année scolaire. Or, la fermeture des écoles du Québec de la mi-mars au 11 mai, en raison de la pandémie de coronavirus, entraînera le report du projet à l’an prochain, selon la directrice.

Parmi les nombreuses réalisations environnementales des dernières années à la petite école primaire de Baie-Trinité, on peut mentionner la publication du livre Les alliés de la mer, qui dénonce la pollution des eaux par le plastique. L’histoire a d’ailleurs fait l’objet d’une mise en scène dans le but de sensibiliser un plus grand public.

Murale faite entièrement de bouchons de plastique recyclés, immortalisant l’action des alliés de la mer, et marche de dépollution sur la plage par les élèves et le personnel chaque année après les grandes marées du printemps sont également à noter.

Rappelons qu’au printemps 2019, un autre établissement scolaire de la Manicouagan, en l’occurrence l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, a remporté l’un des 20 prix d’une valeur de 20 000 $ dans le cadre du concours Donne des super pouvoirs à ton école.