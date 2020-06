L’APIC reprend le collier, mais sur rendez-vous

L’Association pour la protection des intérêts des consommateurs (APIC) de la Côte-Nord reprend le collier, après avoir été placée sur pause pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus.

À compter du 8 juin, les gens pourront bénéficier à nouveau de ses services, notamment celui pour l’aide à l’impôt, mais sur rendez-vous. Il suffira d’appeler au 418 589-7324 pendant les heures de bureau pour convenir d’un moment pour se présenter au bureau.

Une fois sur place, les consignes sanitaires de base s’appliqueront. Ainsi, il est conseillé aux personnes de porter un masque, de respecter la distanciation physique de deux mètres et de se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie.

L’APIC se fait rassurante pour les gens qui n’ont pas encore produit leurs déclarations de revenus. Bien que la date limite du 1er juin soit passée, les deux paliers de gouvernements ont convenu que les contribuables qui reçoivent des crédits et des prestations, comme les allocations familiales et les subventions au loyer, ne subiront pas d’interruptions de versements, même s’ils n’ont pas respecté la date. Par contre, les déclarations devront être produites au plus tard en septembre.