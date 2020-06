1,6 M$ pour stimuler la vitalité de la Côte-Nord

Six projets et cinq ententes sectorielles soumises dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) seront concrétisés grâce à une aide financière de 1 612 827 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Cette annonce a été confirmée par communiqué émis le 15 juin par le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette annonce s’arrime avec la stratégie gouvernementale d’assurer l’occupation et la vitalité des territoires.

La MRC de Minganie obtient une somme de 34 062 $ pour l’acquisition d’équipements afin de diversifier les activités offertes dans le nouveau complexe aquatique. Cette dernière se verra aussi remettre une somme de 80 000 $ pour l’acquisition d’un système de vidéo communication zoom adapté aux besoins de chacune des municipalités de son territoire.

Un montant de 36 000 $ est remis au Port de Havre-Saint-Pierre, dans le cadre d’une offensive promotionnelle visant à rehausser l’achalandage des navires de croisières internationales.

Innovation et Développement Manicouagan veut se pencher sur la problématique du transport dans la MRC de Manicouagan. Afin de trouver des solutions, un consultant sera embauché. Une somme de 60 000 $ est consentie à l’organisation.

La MRC de La Haute-Côte-Nord désire embaucher des ressources afin de réaliser des initiatives avec le milieu pour dynamiser l’économie et assurer la vitalité du territoire. Pour ce faire, une aide financière de 115 968 $ lui est accordée.

Dans sa démarche de mise en œuvre d’une stratégie ayant pour but de stimuler la croissance de son industrie touristique, la MRC de Minganie bénéficie d’une somme de 241 797 $.

Parmi les cinq ententes sectorielles, celle visant la mise en œuvre d’un programme de partenariat en lien avec la collectivité artistique de la région concerne toutes les MRC de la Côte-Nord, pour un projet de 105 000 $.

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent obtient 275 000 $ pour développer son industrie maritime et touristique, ainsi qu’une enveloppe de 100 000 $ pour accompagner ses municipalités dans l’ensemble de leur gestion municipale.

La MRC de La Haute-Côte-Nord reçoit 550 000 $ afin de créer un fonds de diversification économique pour prêter main-forte aux PME, entreprises d’économie sociale et coopératives.

Et finalement, une somme de 15 000 $ est versée à la MRC de Caniapiscau afin de développer la participation des jeunes à des activités de loisirs et de culture.