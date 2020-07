Un muret de béton temporaire pour la sécurité sur Place La Salle

Les travaux de réfection de l’avenue Talon pourraient s’amorcer dans la dernière semaine de juillet. Comme le débit de circulation sera ainsi plus important sur Place La Salle, la Ville de Baie-Comeau a déjà prévu le coup par l’installation d’un muret de béton dans une courbe prononcée.

Rappelons que l’entrepreneur Jean Fournier inc. a obtenu un contrat de 438 000 $, incluant taxes et imprévus, pour réaliser des travaux de planage et de pavage. La somme sera puisée dans un fonds constitué des redevances versées par les exploitants de carrières et de sablière sur le territoire municipal.

Pendant les trois à quatre semaines que durera le chantier, tout le trafic transitera par le centre-ville. Les véhicules lourds ne pourront plus le contourner par l’avenue Talon, comme c’est le cas habituellement.

Pour faire face à cette affluence plus grande et assurer la sécurité de tous, la municipalité a érigé un muret temporaire en blocs de béton dans la courbe située tout près de la terrasse du pub de la microbrasserie St-Pancrace.

Compte tenu d’une vitesse moyenne autour de 30 km/h dans le secteur, l’infrastructure devrait être suffisante pour garantir la sécurité des gens, selon Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications de la Ville.

Une rencontre avec l’entrepreneur devrait se tenir au début de la semaine prochaine « pour discuter des options de gestion de la circulation selon un calendrier de réalisation plus détaillé », précise le porte-parole.