Éclosion de COVID-19 : les opérations reprennent chez SDO

Les opérations de sciage et de rabotage ont repris lundi chez Scierie des Outardes (SDO), après qu’une éclosion de COVID-19 le 9 juillet ait mené à un arrêt temporaire.

On se souviendra que Produits forestiers Résolu a attendu de recevoir les résultats des tests de dépistage de l’ensemble de ses 120 travailleurs avant de relancer ses activités.

Le nombre de personnes contaminées par la COVID-19 demeure à cinq, a confirmé Louis Bouchard, directeur principal, affaires publiques et relations gouvernementales chez Produits forestiers Résolu. De ces cinq travailleurs employés atteints, deux résident à l’extérieur de la Côte-Nord, a d’ailleurs précisé la direction régionale de la santé publique.

Aucune mesure additionnelle de prévention n’a été instaurée à la scierie de Pointe-aux-Outardes. « Les protocoles en place sont déjà extrêmement solides avec le marquage au sol et le protocole pour s’assurer de contrôler la circulation », a cité en exemple M. Bouchard. Selon lui, les autorités de la santé publique ont d’ailleurs assuré que tout était dans les règles de l’art.

Le porte-parole a insisté sur l’importance de continuer de marteler l’importance du respect des consignes sanitaires auprès de la population. « Le virus est extrêmement actif et virulent, on l’a vu, ça ne prend pas grand-chose. Il n’y avait pas de cas, puis du jour au lendemain, on en avait cinq », a-t-il rappelé.

À la papetière

Du côté des 234 travailleurs de la papetière de Baie-Comeau, en congé forcé depuis la fin mars en raison de la chute dramatique de la demande en papier journal due à la pandémie, M. Bouchard a confirmé que c’est toujours le statu quo.

« Il n’y a pas eu de développement. On est toujours dans l’attente de la reprise (de la demande) », a-t-il indiqué. La situation de la pandémie chez nos voisins du Sud n’a rien de bien encourageant. « Les États-Unis, c’est un de nos plus grands marchés et eux, ils n’ont pas encore atteint le pic. »