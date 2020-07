Bon départ pour deux formations au baseball senior

Après quatre semaines d’activités, deux équipes ont pris la pôle au sein de la ligue de baseball senior de Baie-Comeau. Deux autres formations suivent de près tandis que les deux dernières n’ont pas encore pris leur envol.

Avec cinq matchs disputés, les porte-couleurs de Roland Munger inc. ont goûté à la victoire à quatre reprises, une fiche bonne pour le premier rang du circuit. Avec leur gain dimanche, les joueurs de La Boulathèque sont en embuscade avec leur rendement de quatre victoires et deux échecs.

On retrouve ensuite deux clubs avec trois victoires, soit Sports Experts et les restaurants Bérubé. Au classement, Sports Experts est devant, car l’équipe n’a subi que deux revers, un de moins que les baseballeurs des restaurants Bérubé.

Finalement, Fabrication Fransi et Brandt se retrouvent dans la cave du classement. Les deux équipes ont cumulé jusqu’ici des fiches identiques d’une victoire et quatre défaites.

Fiches individuelles

Du côté des performances individuelles, Maxime Thibault (Boulathèque) s’impose au bâton parmi les joueurs ayant plus de 10 présences avec une solide moyenne de ,579 (11 coups sûrs en 19 présences). Le bon vieux Christian Boucher (Restaurants Bérubé) n’est pas loin derrière avec sa moyenne de ,571 (8 en 14).

Ce même Boucher domine la colonne des victoires au monticule, avec deux gains et aucun revers. Parmi les artilleurs qui comptent plus d’une décision, les jeunes Olivier Paradis (Roland Munger) et Jérémi Miville (Boulathèque) ont une fiche d’une victoire et une défaite.

Comme dans tous les sports qui ont repris leurs activités, la ligue se plie aux exigences de la santé publique et a mis en place de nombreuses mesures pour contrer la propagation de la COVID-19.

Ainsi, quand une équipe est au bâton, on ne retrouve pas plus de trois joueurs à la fois sur le terrain (un au bâton, un dans le cercle d’attente et l’autre dans l’abri), les autres qui ne sont pas sur les buts devant s’asseoir à l’extérieur du terrain.

En ce qui concerne les officiels, l’arbitre au marbre ne se trouve plus derrière le receveur. Il doit prendre place derrière le lanceur, d’où il appelle les balles et les prises.

Rappelons que les matchs de la ligue de baseball senior de Baie-Comeau ont lieu les mercredis à 19 h 30 et les dimanches à 19 h sur le terrain A du parc Laval. Le public est évidemment bienvenu, dans le respect des consignes sanitaires.