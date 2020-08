Athlétisme : Liam Simard établit un record provincial au lancer du marteau

À leur première sortie de la saison, les athlètes du club d’athlétisme de Baie-Comeau ont brillé au stade Telus de l’Université Laval, samedi, à Québec. Même que Liam Simard a carrément volé la vedette au lancer du marteau en établissant un nouveau record provincial.

Les frères Liam et Justin Simard de Baie-Comeau, les sœurs Abby et Léa Dufour de Forestville et Nicolas Tardif des Escoumins ont pris part à la deuxième Soirée Rouge et Or, une compétition tenue de 11 h à 22 h avec une panoplie de nouvelles mesures liées à la pandémie de COVID-19.

Au marteau, Liam a réussi un incroyable lancer de 52,15 mètres, fracassant ainsi de 3,69 mètres l’ancien record qui datait de 2010. Dans son bilan de la deuxième compétition d’athlétisme en plein air au calendrier estival québécois, la fédération a souligné « l’exploit hors du commun » accompli par le Baie-Comois.

Le prodige local a aussi compétitionné au lancer du disque, où il a réussi une distance de 37,86 m.

Au tableau des résultats transmis par Nathalie Doré, secrétaire du club local et mère des deux frangins, Nicolas Tardif s’est démarqué au javelot en réussissant un quatrième meilleur titre de tous les temps avec un lancer de 48,49 m. « C’est excellent, c’est du solide! », a souligné Gaétan Simard qui agissait comme accompagnateur de la délégation à Québec.

Le représentant de la Haute-Côte-Nord a aussi réalisé des performances de 36,66 m au lancer du disque et de 4,77 m au saut en longueur.

Ça se poursuit!

L’aîné des frères Simard, Justin, s’en est également bien tiré dans les trois épreuves auxquelles il a pris part. Au sprint de 200 m, il a obtenu un temps de 25,01 secondes, tandis qu’au saut en longueur, il a réussi une distance de 5,66 m. Enfin, il a lancé le disque sur 34,30 m.

Chez les sœurs Dufour, Abby est parvenue à améliorer grandement sa performance au lancer du disque comparativement à l’an dernier. Sa marque de 26,73 m lui a même permis de terminer première de sa catégorie.

Léa n’a pas été en reste. Elle a pris le premier rang de sa catégorie dans ses deux disciplines avec une distance de 42,28 m au lancer du marteau et une de 31,07 m au lancer du javelot.

Par ailleurs, à titre de membre du club d’athlétisme de l’Université Laval, la Baie-Comoise Marie-Ève Turcotte a aussi participé à la Soirée Rouge et Or. Elle a couru le 1 500 mètres en 5,01 minutes lors de l’une des dernières courses de la journée.